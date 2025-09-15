Sevilla presenta la campaña 'Contra la trata no silencies tu voz' para combatir la explotación sexual

El delegado municipal de Igualdad, José Luis García, en la presentación de la campaña contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes en el Palacio de los Marqueses de la Algaba una nueva campaña institucional en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra el 23 de septiembre. Bajo el lema 'Contra la trata no silencies tu voz', esta iniciativa "busca movilizar a la sociedad sevillana para erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos, visibilizando esta forma extrema de violencia de género y fomentando la denuncia activa".

En este sentido, el delegado municipal de Igualdad, José Luis García, ha explicado que "con esta campaña queremos trasladar un mensaje directo y claro: la sociedad tiene el poder y la responsabilidad de alzar la voz frente a quienes intentan silenciarla. La trata se sostiene en el silencio, en la indiferencia y en la complicidad pasiva. Romper ese silencio es dar un paso firme hacia la libertad y la justicia", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La campaña cuenta con dos vídeos de sensibilización y un cartel pictórico realizado por el artista David Noalia, "cuya obra plasma con gran sensibilidad la fuerza de este mensaje y nos recuerda, a través del arte, que la lucha contra la trata también necesita de la creatividad y el compromiso cultural para llegar al corazón de las personas", ha definido el edil.

De este modo, el delegado también ha destacado que "el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con las personas que sufren explotación tiene su referente en los Centros de Información y Atención a la Mujer (CIAM), espacios seguros y preparados para acoger, proteger y acompañar a mujeres que atraviesan esta situación, siempre desde la confidencialidad y la cercanía, y en coordinación con las entidades sociales que desarrollan un trabajo esencial en este terreno".

La presentación de la campaña ha contado con la participación de diversas entidades sociales como Apramp Almería, Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita, Oblatas del Santísimo Redentor, Institución Adoratrices y el Grupo Diana de la Policía Local, entre otras, quienes han compartido su experiencia en el acompañamiento y apoyo a las víctimas.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES

El Ayuntamiento de Sevilla lidera iniciativas contra la prostitución y la trata desde 1996 y continúa ampliando su acción con medidas concretas como la Mesa de Coordinación en materia de prostitución y trata, que se reúne periódicamente con más de veinte entidades dedicadas a luchar contra esta lacra.

En este camino contra la trata de personas y la explotación sexual, el Ayuntamiento mantiene una colaboración activa con entidades de gran trayectoria y experiencia, a las que en este año 2025 ha destinado un total de 85.000 euros, añade el comunicado.

Así, con Adoratrices de Sevilla, destaca un convenio vigente desde 2013 que desarrolla el Centro de Escucha de la Mujer. El objetivo es dar respuesta a la demanda de escucha y acompañamiento que presentan las mujeres en situaciones de prostitución o del mundo de la trata con fines de explotación sexual. Este proyecto cuenta con una financiación municipal de 12.000 euros en 2024 y 29.000 euros en 2025.

Con Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita mantiene un convenio desde 2006 mediante el cual se impulsa un proyecto 'Casa-Hogar' para la atención integral de mujeres en prostitución, víctimas de trata o en riesgo de exclusión social. Se trata de un espacio de acogida que facilita procesos de recuperación personal, crecimiento y reinserción socio-laboral. Allí se ofrece apoyo psicológico, sanitario, social, legal y educativo, además de acompañamiento en retornos voluntarios para quienes lo decidan, con una aportación de 27.000 euros en 2025.

De su lado, Oblatas del Santísimo Redentor, desde 2012, gestiona un proyecto de acogida y atención integral de mujeres en contexto de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Su trabajo se centra en informar, orientar y asesorar en el ámbito social, jurídico, psicológico y laboral, además de ofrecer itinerarios personalizados y protección temporal a las mujeres atendidas. En este caso, la financiación del Ayuntamiento es de 29.000 euros en 2025.

"Gracias a estas colaboraciones, desde el Gobierno de José Luis Sanz podemos garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos reales para recuperar su dignidad, su autonomía y su libertad. La implicación de estas entidades, junto con el compromiso firme de este Ayuntamiento, nos permite dar pasos decididos contra esta forma extrema de violencia", ha destacado García.

"Las víctimas no son cifras. Son mujeres, hombres, niñas y niños con nombre, con sueños, con derecho a vivir libres y en paz. No olvidemos que cada gesto, cada denuncia y cada acción suman en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Hoy Sevilla reafirma su compromiso en esta lucha. Porque no habrá un futuro digno y libre mientras exista la explotación sexual y la trata de seres humanos"; ha finalizado el delegado municipal de Igualdad.