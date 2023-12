Sevilla Quiere Metro avisa del "grave retraso" en el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevilla Quiere Metro ha remitido una carta, con fecha de este pasado 11 de diciembre, a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, para "reiterarle" la "gran preocupación" que tiene esta plataforma ciudadana y cívica por el "grave retraso acumulado en la redacción del proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 del Metro", el que une el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme. De la línea 3, ya está en obras el tramo norte (Pino Montano-Prado), concretamente, el ramal técnico.

El proyecto constructivo del tramo sur, de una "importancia estratégica, al conectar los hospitales públicos de la ciudad, además del estadio del Betis y la Ciudad de la Justicia, debería haber terminado el pasado 26 de octubre", recoge Sevilla Quiere Metro en una nota informativa remitida a Europa Press. "La realidad es que casi dos meses después, el proyecto ni está finalizado ni hay previsión de que se vaya a finalizar de forma inmediata", se expone.

Por ello, en su misiva, la asociación ha solicitado "expresamente" a Fomento que "se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para acelerar la finalización de este expediente, de forma que se pueda presentar el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3, como muy tarde, en junio de 2024".

En el estudio que hace Sevilla Quiere Metro de los plazos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas, se recoge que la Consejería de Fomento "debería haber ya superado la fase 0 (plazo de ejecución BIM), la fase 1 (modelización), la 2 (estudio informativo) y la 3 (proyecto constructivo). En consecuencia, "el pliego de contratación indica que el hito del estudio informativo debería haberse alcanzado el mes 16 --26 de enero-25 de febrero de 2023--. Por lo tanto, esta fase (estudio informativo) acumula un retraso de nueve meses".

La asociación asegura que ya ha finalizado el plazo de ejecución contractual de 24 meses y que, por tanto, "el expediente está retrasado y sólo ha superado la primera de las tres fases planteadas (modelización), al no haber ni siquiera iniciado el periodo de alegaciones del estudio informativo, incluido en esta segunda fase".

Asimismo, aclara que se está trabajando actualmente en la redacción del proyecto constructivo del subtramo de la avenida de la Borbolla, que "no tiene alternativas de trazado y, por tanto, no requiere de estudio informativo". Sin embargo, el resto del trazado (desde Eritaña hasta el Valme), "aún no se ha iniciado el proceso de información pública dentro de la fase 2", lo que culminará con una alternativa de trazado. Esto implica, argumenta Sevilla Quiere Metro, que "aún no ha comenzado la redacción de proyecto de la inmensa mayoría del tramo sur, lo que implica un grave retraso".