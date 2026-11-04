Sevilla reabre este viernes Pagés del Corro, pero mantiene cortados el tramo hasta San Jacinto y la calle Génova

Calle Pagés del Corro. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este viernes, 6 de noviembre, se reabrirá al tráfico la calle Pagés del Corro, aunque el cuarto tramo de las obras, comprendido entre las calles Evangelista y San Jacinto, permanecerá cortado hasta la finalización de los trabajos. La calle Génova también continuará cerrada.

Así lo ha comunicado el Consistorio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que ha precisado que la reapertura afectará al tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Evangelista, correspondiente a las fases 2 y 3 de las obras ejecutadas por Emasesa.

Con esta reapertura, las calles Pagés del Corro, Victoria, Luca de Tena y Evangelista recuperarán el sentido de circulación que tenían antes del inicio de las obras.