Sevilla rebaja a Fase de Preemergencia el Plan Territorial de Emergencias

Imagen de un árbol caído en la zona de la avenida de Reina Mercedes de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a las 18,21 horas de este lunes la rebaja a Fase de Preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad de Sevilla por los efectos de la borrasca Leonardo.

El Consistorio ha señalado que a primera hora de este martes se "analizará la situación", para decidir la apertura de los parques públicos, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre "tras la inspección de los técnicos", según ha indicado en una publicación en redes sociales.

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha confirmado que los servicios de emergencias de la ciudad han atendido 200 incidencias entre las 6,00 y las 11,00 horas de este lunes ante el aviso amarillo por tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha señalado en una declaración ante los medios, la mayoría de las incidencias han sido por caída de ramas y árboles, muchas de las cuales han caído sobre la calzada dificultado el tráfico en la hora punta de entrada a Sevilla.

En esta línea, Bueno ha asegurado que al menos 26 calles se han visto afectadas por varios cortes de tráfico, aunque se ha podido restablecer la normalidad a lo largo de la mañana.