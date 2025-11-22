Sevilla reconoce a la comunidad educativa en la primera Gala de la Educación impulsada por el Ayuntamiento

Reconocimiento a la comunidad educativa en la I Gala de la Educación impulsada por el Ayuntamiento. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido la labor de toda la comunidad educativa, y lo ha hecho, además, en la primera edición de la Gala de la Educación que ha impulsado el Ayuntamiento hispalense.

El acto ha reconocido el valor del trabajo educativo que cada día se desarrolla en los centros de la ciudad, reuniendo a docentes, equipos directivos, alumnado, familias y representantes de la comunidad educativa, informa el Consistorio en un comunicado.

"Hoy no solo premiamos, sino que reafirmamos nuestra apuesta por una Sevilla que educa, que acompaña y que construye futuro. Una ciudad donde la educación es motor de progreso y herramienta de igualdad", ha afirmado el regidor.