Sevilla reforma sus fuentes ornamentales y el alumbrado de la Muralla, la Torre del Oro y el Archivo de Indias

Fuente de Híspalis de Sevilla. Foto de achivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha destinado 1.392.458 euros a la reforma de distintas fuentes ornamentales, así como al alumbrado monumental de la Muralla de la Macarena, la Torre del Oro y el Archivo de Indias.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, las principales reformas han estado centradas en "mantener las condiciones higiénico sanitarias" de las fuentes ubicadas en la Avenida del Cid y la Avenida de Portugal del Prado de San Sebastián, así como en las situadas en el parque de los Perdigones, los jardines de Catalina de Ribera, la Plaza de la Magdalena, la Plaza de la Media Luna, Gran Plaza y Santa Justa.

De esta manera, han sido dotadas de filtros para depurar el agua, así como se han impermeabilizado sus vasos e instalado nuevas tuberías de acero inoxidable, para evitar así la formación de colonias de legionellas. Asimismo, ha renovado sus instalaciones eléctricas para adecuarlas a la actual reglamentación a través de una "mejor seguridad eléctrica y eficiencia energética".

Respecto a los alumbrados monumentales, el Gobierno municipal ha implantado un nuevo alumbrado en la Muralla de la Macarena, con proyectores leds con color (RGBW) de alto rendimiento energético y "tecnología inteligente" para su control, del mismo modo que ha puesto en marcha una nueva instalación eléctrica para garantizar la seguridad eléctrica y mecánica de la instalación, además de que ha contado con los fondos europeos 'Next Generation' para invertir 372.502 euros en los alumbrados artísticos de la Torre del Oro y el Archivo de Indias.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Medioambiente, Juan De la Rosa, ha destacado que los trabajos se han centrado en "modernizar de forma integral" las instalaciones, con "criterios de eficiencia energética, seguridad y salud pública" para avanzar hacia una ciudad "más eficiente y más sostenible"

En contexto, el Ayuntamiento licitó el pasado mes de mayo el nuevo contrato para la conservación, mantenimiento higiénico-sanitario y renovación de las fuentes públicas luminosas e instalaciones de alumbrado monumental de la ciudad, con un presupuesto total de 6.767.364 euros para un periodo de dos años, plazo en el que actuará sobre un total de 89 fuentes ornamentales y 78 espacios de alumbrado artístico de Sevilla.