Sevilla refuerza su compromiso con el sector turístico tras un convenio con la patronal de las agencias de viajes

La edil de Turismo, Angie Moreno, y el presidente de Aevise, Carlos Martín, tras la firma del convenio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise) con el objetivo de impulsar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico de la ciudad.

El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar iniciativas conjuntas que contribuyan a fortalecer la formación, la innovación tecnológica, la gobernanza y la mejora continua de los servicios turísticos de Sevilla, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las principales líneas de trabajo, destacan la promoción del programa de calidad turística Sicted, la organización de la 'Mesa de Gobernanza Turística: Agencias de Viajes', y la puesta en marcha de programas de formación anual destinados a las empresas del sector.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado la importancia de este convenio como "un paso más en la apuesta decidida del Ayuntamiento por consolidar un turismo de calidad, sostenible y alineado con las necesidades del tejido empresarial sevillano".

"Este acuerdo refleja la voluntad del Ayuntamiento de trabajar de la mano con el sector, impulsando un modelo turístico competitivo y responsable, que ponga en valor la profesionalidad de nuestras agencias de viajes y la excelencia de los servicios turísticos de Sevilla", ha señalado Moreno.

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha subrayado que el convenio "no solo permitirá desarrollar acciones concretas en materia de formación, calidad e innovación, sino que también servirá para fortalecer la colaboración público-privada, que es esencial para mantener el liderazgo de Sevilla como destino turístico de referencia nacional e internacional".

El documento contempla la creación de una comisión de seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, que se encargará de coordinar las actuaciones, evaluar resultados y promover nuevas iniciativas derivadas de este marco de cooperación. La vigencia del acuerdo será de un año, pudiendo ser prorrogado o ampliado mediante nuevos convenios específicos.

Con esta firma, el Ayuntamiento de Sevilla "reafirma su compromiso" con el desarrollo turístico sostenible y la mejora continua de la calidad de los servicios, "en línea con su estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad como destino de excelencia".