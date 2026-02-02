Sevilla refuerza su proyección internacional en Copenhague tras el crecimiento del mercado turístico danés

Foto de familia de la acción promocional de Sevilla en Copenhague, con la delegada de Turismo y Cultura en el centro, para consolidar el crecimiento del mercado danés. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, está desarrollando esta semana una acción de promoción turística en Copenhague (Dinamarca) con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la ciudad en el mercado de este país, "estratégico, caracterizado por su alto poder adquisitivo, y su especial interés por el patrimonio histórico y cultural".

La acción está encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y cuenta con la colaboración del consejero de Turismo de España en Dinamarca y director de la Oficina Española de Turismo en Copenhague, Ignacio Jiménez, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Durante las jornadas de trabajo se están manteniendo encuentros con profesionales del sector turístico, operadores y medios especializados, con el fin de reforzar la visibilidad de Sevilla como destino cultural de primer nivel.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura ha destacado la importancia de este mercado para nuestra ciudad, al tiempo que ha subrayado que "Sevilla cuenta con una conexión aérea directa con Copenhague operada por la aerolínea SAS, lo que facilita un flujo constante de visitantes daneses que buscan experiencias culturales auténticas y de alta calidad".

Al respecto, Moreno ha recordado que el turista danés "es un viajero con un elevado nivel de gasto, muy interesado en nuestro patrimonio histórico, nuestra oferta cultural, nuestro clima y el estilo de vida sevillano", elementos que convierten a la ciudad en un destino especialmente atractivo para este perfil".

"Los datos avalan esta apuesta estratégica. En el último año, los visitantes procedentes de Dinamarca generaron cerca de 30.000 pernoctaciones hoteleras en Sevilla, lo que supone un incremento del 15% en comparación con el año anterior, consolidando una tendencia claramente al alza", ha remarcado la delegada del ramo.

En opinión de la edil, "estos datos demuestran que el mercado danés responde de manera muy positiva a nuestra oferta turística. Por eso es fundamental estar presentes sobre el terreno, reforzar alianzas y seguir posicionando a Sevilla como un destino cultural imprescindible en el norte de Europa", ha señalado.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se valora "muy positivamente" la colaboración con la Oficina Española de Turismo en Copenhague, que permite maximizar el impacto de estas acciones promocionales y avanzar en el objetivo de "atraer un turismo sostenible, de calidad y desestacionalizado, alineado con el modelo turístico que impulsa la ciudad", ha concluido la delegada de Turismo y Cultura.