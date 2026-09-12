Sevilla retoma su conexión directa con Marsella con dos frecuencias semanales

Archivo - Un avión de la compañía Transavia como imagen de recurso - Q - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha retomado su conexión directa con Marsella (Francia) esta semana de la mano de Transavia, la aerolínea de bajo coste de Air France-KLM, que se añade a la ruta que ya opera Ryanair. Este enlace estuvo operativo desde mediados de abril y hasta el pasado día 5 de julio con dos frecuencias semanales --jueves y domingos--, con tarifas desde 25 euros por trayecto.

La ruta vuelve, por tanto, a estar disponible y así seguirá hasta el día 22 de octubre. Con este servicio, la compañía refuerza su presencia en Sevilla y amplía las opciones de conectividad entre Andalucía y el sur de Francia.

"La ruta entre Sevilla y Marsella responde a nuestra voluntad de seguir reforzando la conectividad de Andalucía con mercados estratégicos para Transavia", tal como aseguran fuentes de la aerolínea. De este modo, con la recuperación de esta conexión, que estaba prevista por la compañía y en estas fechas, se pretende acercar dos destinos "con un gran atractivo turístico, cultural y económico", como señalaba entonces Julien Mallard, director general adjunto comercial de Transavia Francia.

Transavia opera desde el aeropuerto de Sevilla vuelos directos a Burdeos (hasta dos vuelos semanales), Lyon (3), Montpellier (2), Nantes (3), París-Orly, Ámsterdam (10), Bruselas (4), Eindhoven (4) y Róterdam (3).

Marsella, una de las principales ciudades del Mediterráneo, combina patrimonio histórico, actividad portuaria y una creciente oferta cultural. La metrópoli francesa destaca por enclaves como el Puerto Viejo, la basílica de Notre-Dame de la Garde o el barrio de Le Panier, además de ser puerta de entrada a la región de Provenza y a espacios naturales como las calas del Parque Nacional de Calanques.