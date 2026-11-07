Sevilla reúne a 1.016 escolares de 19 centros educativos en las actividades de la Feria del Libro 2026

Actividades educativas con motivo de la Feria del Libro de Sevilla 2026 organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha desarrollado un programa de actividades educativas con motivo de la Feria del Libro de Sevilla 2026, en el que han participado un total de 1.016 alumnos de 19 centros educativos de la ciudad, principalmente de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria.

La iniciativa, celebrada a lo largo de cinco jornadas, los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, ha tenido como objetivo fomentar el interés por la lectura y la literatura entre los escolares a través de propuestas que han combinado el juego, la creatividad, la expresión artística y el trabajo en equipo, según ha informado el Consistorio en una nota.

La delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha compartido una de las jornadas con alumnos de varios de los centros participantes, a quienes ha acompañado durante el desarrollo de las actividades. En este contexto, ha destacado que "con iniciativas como esta, buscamos que la lectura sea para ellos una experiencia viva, cercana y divertida, y que descubran que la literatura forma parte de la identidad de Sevilla".

Asimismo, Gastalver ha subrayado la especial atención prestada a la Generación del 27, con el propósito de acercar a los escolares a figuras como Federico García Lorca o Pedro Salinas y dar a conocer su vinculación con la ciudad, en el camino hacia la conmemoración del centenario de esta generación.

Para garantizar la participación de todos los centros, el Ayuntamiento ha ofrecido un servicio gratuito de transporte en autobús, incluido transporte adaptado cuando ha sido necesario. Una medida que ha permitido que escolares de distintos barrios y distritos de Sevilla hayan podido participar en esta propuesta educativa y cultural.

Uno de los aspectos destacados de esta edición ha sido la incorporación de actividades dedicadas a la Generación del 27, acercando al alumnado a figuras como Federico García Lorca y Pedro Salinas, así como a la vinculación de este movimiento literario con Sevilla. A través de juegos cooperativos, acertijos, propuestas de creación artística y actividades de expresión oral, el programa ha buscado que los escolares sean protagonistas de una experiencia literaria participativa.

Las jornadas se han desarrollado en horario de mañana, aproximadamente entre las 9,30 y las 13,15 horas, e incluyen la recepción de los grupos, la participación en las actividades y tiempo para disfrutar del entorno de la Feria del Libro. El alumnado, organizado en grupos, ha rotado por un circuito de cinco espacios temáticos, con una duración aproximada de 20 minutos por actividad y acompañado por personal de dinamización.