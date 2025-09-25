Sevilla rinde homenaje a Antonio Rivero Taravillo en el pregón de la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el pregón de la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este jueves al pregón de la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, celebrado en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en un acto marcado por la emotividad tras el reciente fallecimiento de Antonio Rivero Taravillo, pregonero oficial de esta edición. Sus palabras, escritas antes de su muerte, fueron leídas por su amigo Rafael Jurado, cumpliendo así el deseo del propio escritor.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Sanz ha recordado la figura del pregonero y ha destacado que "Antonio Rivero Taravillo fue un hombre polifacético, poeta, traductor, crítico, ensayista y, sobre todo, un apasionado del mundo del libro. Hoy Sevilla no solo abre su Feria del Libro Antiguo, una de las más importantes de España, sino que rinde tributo a una de sus voces más queridas y respetadas".

En su intervención, el primer edil también ha resaltado el inmenso afecto que la ciudad de Sevilla tenía por Antonio. Su legado, especialmente en torno a la figura de Luis Cernuda, quedará para siempre ligado a nuestra memoria cultural.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, organizada por la Asociación de Amigos del Libro Antiguo, abrirá sus puertas mañana, 26 de septiembre, en la Plaza de San Francisco, donde permanecerá hasta el 19 de octubre con 22 casetas y la participación de 19 librerías y 3 instituciones públicas. Con 48 ediciones ininterrumpidas desde 1977, es una de las citas culturales más relevantes y longevas de la ciudad.