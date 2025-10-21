Sevilla rinde homenaje a la cerveza: estas son las calles del nuevo barrio de Cruz del Campo con nombres muy curiosos

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo barrio de la Cruz del Campo de Sevilla, ubicado en los terrenos que albergaron desde 1904 la fábrica del mismo nombre, va a dedicar el nombre de sus calles a esa industria para rendir homenaje a la relación de la ciudad con la marca 'Cruzcampo' y el sector.

Según detalla la compañía en un comunicado, se contemplan los siguientes nombres: avenida de Maestros Cerveceros, calle Malta, calle Lúpulo, calle Cebada, calle Gambrinus, Paseo de 1904, callejón de la Cerveza, glorieta de la Antigua Fábrica o plazuela de los Barriles.

Para la empresa, esta propuesta tiene "un claro fundamento cultural, histórico y social" destinado a "preservar en la memoria de Sevilla la estrecha vinculación de esta marca cervecera con la ciudad". La medida ha sido aprobada en la Junta de Distrito y se va a someter a votación en el pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Sevilla.

El nuevo barrio, ubicado en el distrito de San Pablo, cuenta con más de 2.000 viviendas proyectadas, de las cuales 890 serán Viviendas de Protección Oficial (VPO). Este mes de octubre, el Ayuntamiento inauguró un parque de 70.000 metros cuadrados en su interior.