Sevilla subvenciona la rehabilitación de conventos de clausura: requisitos, concesiones y cuantías

El alcalde de Sevilla saluda a religiosas de uno de los conventos y monasterios de clausura de la ciudad - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla refuerza su apuesta por la protección del patrimonio histórico, artístico y religioso de Sevilla con una nueva convocatoria de subvenciones aprobada este martes, 1 de septiembre, en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Se trata de una convocatoria de ayudas destinada específicamente a la conservación y rehabilitación de conventos y monasterios de vida contemplativa de la ciudad. La iniciativa contará con una dotación de 850.000 euros y permitirá financiar ayudas de hasta 200.000 euros por inmueble y cubrir hasta el 100% del presupuesto protegible aceptado.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Patrimonio, Juan de la Rosa, ha destacado que desde el Gobierno de José Luis Sanz se sigue trabajando para cuidar el patrimonio de la ciudad, "apostando por preservar estos espacios para las futuras generaciones, manteniéndolos vivos y en condiciones dignas, como merecen Sevilla y su historia", ha afirmado en una nota de prensa.

Esta línea de ayudas se enmarca en el proyecto 'Sevilla Oculta', puesto en marcha por el Ayuntamiento y en el que participan también el Arzobispado y la Cámara de Comercio de Sevilla, orientado a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad.

Al respecto, el edil ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Sevilla "se lleva tiempo trabajando" en distintos proyectos para la restauración y rehabilitación de inmuebles singulares de la ciudad como iglesias y conventos.

En este marco, se han impulsado la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario en el convento de Santa Inés y la restauración de la Capilla del Correo Mayor en el convento Madre de Dios.

CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Esta convocatoria está dirigida a entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que sean propietarias o titulares de derechos sobre edificios singulares destinados, de forma estable y efectiva, a albergar comunidades religiosas de vida contemplativa en régimen de clausura.

Los inmuebles deberán estar declarados Bien de Interés Cultural (BIC) e incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o contar con los niveles A (Protección Integral) o B (Protección Global) del planeamiento urbanístico de protección del patrimonio. Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes se priorizarán en función del grado de protección y valor patrimonial del inmueble, la urgencia de las actuaciones, la aportación de recursos propios de la entidad, la existencia de un Plan Director o documento técnico previo, y la continuidad de proyectos ya subvencionados por GUMA en fases anteriores.

En este sentido, podrán financiarse obras de conservación, rehabilitación, restauración y consolidación estructural, la restauración de bienes vinculados al edificio principal, y las intervenciones arqueológicas exigidas por el planeamiento o los órganos competentes en patrimonio histórico.

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, las entidades dispondrán de 30 días naturales para presentar solicitud, con tramitación electrónica a través de la web de GUMA. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones será de 24 meses desde la aceptación de la ayuda.

NUEVAS BASES REGULADORAS

Esta convocatoria se apoya en las nuevas bases reguladoras de ayudas para la restauración de edificios singulares de la ciudad, aprobadas definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de mayo.

Las nuevas bases introducen mejoras como el paso de subvenciones anuales a plurianuales --lo que facilita la planificación técnica y la ejecución por fases-- y su concesión en régimen de concurrencia, reforzando la transparencia. Además, incrementan en 400.000 euros la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico, hasta alcanzar un presupuesto total de 1.106.454 euros.