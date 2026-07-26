Sevilla tendrá conexión aérea con Liverpool desde agosto con dos frecuencias semanales

Archivo - Sevilla.-Aena propone una inversión de 235,2 millones en el aeropuerto de Sevilla para el periodo 2027-2031 - AENA - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla tendrá conexión aérea directa con Liverpool (Reino Unido) durante esta temporada de verano, que estará operada por easyJet. La nueva ruta arranca en una semana; en concreto, el próximo domingo, 2 de agosto, con dos frecuencias semanales: jueves y domingos.

Con esta incorporación, la aerolínea ofrece nueve rutas desde la capital andaluza, siendo esta la tercera conexión con Reino Unido, donde ya vuela a Bristol y a Londres-Gatwick, tal como informa la compañía.

Con esta nueva conexión, easyJet acerca a los sevillanos a Liverpool, "una ciudad llena de historia, cultura y ambiente, con música en directo en los diferentes pubs y una identidad propia que va mucho más allá del fútbol y los Beatles".

Esta ruta directa al norte de Inglaterra permite a la aerolínea seguir ampliando su oferta de vuelos desde Sevilla, facilitando a los pasajeros "la planificación de escapadas tanto culturales como de ocio en una ciudad vibrante".

Sevilla está conectada con otras tres ciudades de Reino Unido --Birmingham y Manchester (Inglaterra), y Edimburgo (Escocia)--. Tanto Ryanair como Vueling operan también con Londres, tanto con Heathrow, como con Stanted y Gatwick.