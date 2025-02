Sevilla, Zaragoza y Madrid presumen de gestión en vivienda y afean al Gobierno el "ninguneo" a las ciudades del PP

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la regidora de Zaragoza, Natalia Chueca, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida --todos ellos del PP-- han coincidido a la hora de destacar la buena gestión en materia de vivienda que llevan a cabo en sus respectivas ciudades, poniendo el foco en el impulso de sus consistorios en lo que a construcción de viviendas asequibles para jóvenes se refiere y en el "ninguneo" que el Gobierno de España tiene hacia las citadas ciudades "solo por el hecho de que son de un signo político diferente".

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles en Sevilla, en la sede del PP-A, con ocasión de la presentación del 'I Foro de Grandes Ciudades de España', previsto para este sábado en la capital aragonesa, en un acto en el que han participado junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

Sanz ha comenzado su intervención recordando que el PP consiguió en las pasadas elecciones municipales más de 3.300 alcaldes en España y que gestiona el día a día de más de 23 millones de personas. "Un partido que, por cierto, logró las ocho capitales de Andalucía, pero que, desgraciadamente, gracias a una moción de censura comprada con el dinero público de todos los españoles, se nos ha arrebatado la Alcaldía de Jaén".

El regidor sevillano ha destacado que en este mandato "hemos acabado con la parálisis urbanística" y ha subrayado que la ciudad dispone de una cartera "de aquí al año 2027" de 15.000 viviendas, "de las cuales 4.500 son viviendas protegidas, y en este año y medio de gestión, se están construyendo 935 viviendas protegidas, frente a las 83 viviendas que construyó el Partido Socialista en los ocho años que estuvo gobernando Sevilla".

Sanz ha afirmado que este foro permitirá a los alcaldes "tener voz", dado que "uno de los problemas en Sevilla, y supongo que es algo generalizado, es que no tenemos interlocución con el Gobierno". Para ello, ha esgrimido las cartas enviadas al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; al ministro de Fomento, Óscar Puente, y la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sin que haya obtenido respuesta alguna. "Da igual a quién te dirijas porque no tienes nunca a nadie al otro lado escuchando y preocupándose, en este caso, de los problemas de los sevillanos. Un gobierno que lo único que gestiona es la agónica supervivencia de Pedro Sánchez", ha asegurado.

La alcaldesa de Zaragoza, que acogerá este primer foro de ciudades de más de 100.000 habitantes, ha ensalzado la gestión realizada al frente de la Alcaldía en el mandato actual, sobretodo en el apartado de viviendas. "Estamos siendo capaces de atajar uno de los problemas que más preocupa a los jóvenes con la construcción de 1.700 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes. En 2019, Zaragoza cambió el rumbo que llevaba porque pasó de estar gobernada por otras formaciones políticas a estar gobernada por el Partido Popular después de décadas de parálisis", ha señalado al respecto.

Asimismo, la regidora aragonesa se ha pronunciado acerca del "ninguneo" del Ejecutivo central hacia las ciudades gobernadas por el PP. "También yo tengo unas cuantas cartas enviadas a los ministerios sin respuesta y sin cita para abordar problemas que nos preocupan. La ministra de Hacienda ha recibido siete cartas no de un ayuntamiento u otro, de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". "Tenemos en el Gobierno unos ministros que no se dedican a gobernar y por eso creo que se ve la diferencia de lo que pasa en las ciudades donde estamos al frente los alcaldes del Partido Popular".

De su lado, Martínez Almeida ha manifestado que los 35 alcaldes que se van a dar cita en este primer foro de grandes ciudades "nos vamos a reunir para poner en común los problemas que de verdad afectan a los vecinos, el de la vivienda; no las viviendas de Koldo o las de Ábalos". En el caso de Madrid, "me siento profundamente orgulloso de que, por primera vez, este año, el parque público de viviendas alcanzará las 10.000. Vamos a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible a lo largo de los próximos años".

"En ese foro vamos a hablar de un problema central que no se resuelve anunciando 180.000 viviendas --medida adoptada por el Gobierno de España--, de las cuales, en Madrid todavía no hemos visto ni una, a pesar de que se anunció desde hace año y medio, ni se resuelve diciendo que se va a crear ahora una empresa pública de viviendas", ha abundado Martínez Almeida.

En cuanto al "ninguneo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez al que todos los que han intervenido desde el atril han hecho referencia, el alcalde de la capital de España ha dicho que durante la pasada legislatura y "como consecuencia de ello", quien hoy es presidente de Aragón y era alcalde de Zaragoza en aquel momento, Jorge Azcón, "lideró lo que se llamó 'La rebelión de los alcaldes', con regidores de hasta 14 partidos políticos, menos del PSOE, para hacer una serie de reivindicaciones al Gobierno. Desgraciadamente, cuatro años después, seguimos exactamente en la misma situación".

Por último, el alcalde de Madrid ha señalado que ha pedido en varias ocasiones una reunión con el presidente del Gobierno, "cuya presidencia tiene su sede en la capital de España, hay que recordarlo". "No creo que haya un país en el mundo en que el presidente del Gobierno no se haya reunido con el alcalde de la capital de la nación: ese es el ninguneo al que nos tienen sometidos".

"Si nos ningunean, no podemos resignar a nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos que rearmarnos y decirles que nuestra política municipal no es comprar y vender ayuntamientos, sino servir a todos nuestros vecinos, nos voten o no nos hayan votado. Y eso es lo que va a pasar este fin de semana en Zaragoza", ha concluido Martínez Almeida.