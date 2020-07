'Sevillasemueve' propone alternativas a una ampliación del tranvía que "vulnera el PGOU"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación ciudadana 'Sevillasemueve' ha incluido entre sus alegaciones al proyecto constructivo de ampliación del tranvía entre San Bernardo y Nervión una opción alternativa "basada en la movilidad sostenible y en conservar los pocos valores positivos de la urbanización actual de la calle, resultando en una inversión menor y en una mejora sustancial del transporte público".

En un comunicado, la asociación señala que el proyecto presentado por el Ayuntamiento perpetúa una avenida "por y para el coche", al mantener las "existentes aceras estrechas y eliminar sombra en pos de conservar los carriles y aparcamientos para el vehículo privado, en lo que la asociación califica como movilidad arcaica". Critica que el proyecto municipal incluya "un costoso paso inferior, que absorbe la mitad del presupuesto y que "esconde dar prioridad al coche frente al peatón y el transporte público", a lo que añade "una integración urbana del proyecto donde, además de la más que probable desaparición de la arboleda, se incumple el PGOU".

Afirma que la normativa urbanística prevé que cualquier actuación urbanizadora en la zona elimine las vías de servicio en San Francisco Javier para ampliar el acerado hasta, al menos, ocho metros de anchura. En cambio, el proyecto "mantiene las estrechas aceras o, incluso, en ciertos puntos las reduce hasta un mínimo de dos metros, algo frontalmente contrario al PGOU en uno de los principales itinerarios peatonales de la ciudad".

Frente a ello, señala que la propuesta de 'Sevillasemueve' para la redefinición del eje San Francisco Javier- Luis de Morales se basa en las directrices del PGOU, una de las cuales es diseñar el viario a lo largo del arbolado existente. Por ello, la propuesta parte de la conservación de la mediana arbolada existente, proponiendo redistribuir los espacios en la avenida: se dejarían cuatro carriles de tráfico (dos por sentido) a un lado de la arboleda central, mientras que al otro se situaría una plataforma reservada de transporte público independiente y un carril bici más ancho y rectilíneo.

El resto del viario se dedicaría a espacios peatonales y verdes, "cumpliendo la normativa del PGOU para esta calle", al disponer acerados de diez metros que daría lugar a tres veces más espacio para la sombra y para pasear que en el proyecto del Ayuntamiento.

La propuesta alternativa permitiría crear una supermanzana en el barrio aledaño y reducir el "excesivo papel del coche en Nervión". En esa línea, propone invertir el coste de ampliar el tranvía en mejorar los recursos del bus, "cuyas carencias son palpables en actualidad". "El bus es más flexible y la tecnología actual permite que sea tan limpio como el tranvía, puede pacificar las calles del mismo modo mientras que se compatibiliza mejor por costes y ejecución con el metro proyectado", afirma.

De hecho, la asociación insiste en el metro, especialmente en el estudio de un cruce a medio plazo de las Líneas 1 y 2 de Metro entre Santa Justa y Eduardo Dato, lo cual sería la "verdadera solución metropolitana" a la movilidad y que también propone el PGOU".

Además, considera que los planes del alcalde se superponen tanto al metro existente como al proyectado y teme "una renuncia velada a la Línea 2 de Metro con la ampliación del tranvía al Duque, que el alcalde ya daba por hecha sin planificación, participación, ni estudios de movilidad". "El gobierno municipal debería trabajar con mayor voluntad de planificar y hacer participar de verdad, en lugar de gestos para la galería", señalan desde la asociación", señala.

A su vez, la cuestión económica es otra de las preocupaciones de la asociación, "ya que el coste de decenas de millones de euros sería solo el inicio". "Si el coste de un tramo de un kilómetro de tranvía ya es muy elevado para un ayuntamiento, ¿cómo se costearían las pretendidas ampliaciones futuras?", se preguntan.

Las alegaciones presentadas por la entidad también inciden en que el proyecto municipal "no cuente con estudios de demanda o de movilidad", con soluciones constructivas para "no molestar al coche" cuya necesidad no se justifica técnicamente en ningún estudio de tráfico".

"Incluso, el coche amplía su espacio al proyectarse rotondas que permiten todos los giros a la par que hacen más largos e incómodos los recorridos peatonales y ciclistas en los cruces con Eduardo Dato o Luis Montoto. Esta manera de proyectar quedó anticuada hace 30 años y ahora es más sangrante aún, cuando la crisis del coronavirus está poniendo la movilidad sostenible en la cima de prioridades", apuntan desde 'Sevillasemueve'.

De hecho, la asociación acoge satisfecha las últimas actuaciones propuestas por el Ayuntamiento para ganar espacio peatonal en otras calles de la ciudad, "algunas basadas en propuestas de 'Sevillasemueve'", pero al mismo tiempo afirma que pone de manifiesto el "abismo sideral" entre el talante de dichas actuaciones y el proyecto del tranvía. "No es lógico querer reducir el tráfico en la Ronda Histórica y seguir manteniendo la barra libre al coche en San Francisco Javier al mismo tiempo", indica la entidad ciudadana, confiando en que aún hay margen para replantearse una ampliación del Metrocentro que ahora es "costosa, insostenible y de dudosa utilidad".