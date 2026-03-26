'Sí, Mantilla' reivindica la tradición con una edición inspirada en los aromas de la Cuaresma sevillana

Modelos ataviadas con mantillas negras y diseños exclusivos desfilan por los jardines de Los Reales Alcázares. - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición de 'Sí, Mantilla' se ha presentado este jueves con una propuesta centrada en los aromas de la Cuaresma sevillana, concebidos como "una parte esencial de la vivencia cultural y emocional" de estas fechas. En esta ocasión, 20 modelos, vestidas de riguroso negro y tocadas con mantillas del mismo color, han participado en esta iniciativa impulsada por la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía (Qlamenco), con la organización del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre.

Según han detallado los organizadores en una nota, esta edición plantea "una mirada que vincula la mantilla negra con la atmósfera sensorial propia de la Cuaresma", poniendo en valor no solo su dimensión estética y simbólica, sino también "su capacidad de dialogar con otros elementos de la identidad cultural sevillana".

La presentación ha comenzado con el posado de las modelos en el Patio de Banderas, antes de acceder al Real Alcázar de Sevilla. Posteriormente, la comitiva se ha trasladado a la Capilla del Salón del Almirante y ha recorrido los jardines del recinto. Tanto las mantillas como los complementos han sido cedidos, un año más, por la firma Juan Foronda.

'Sí, Mantilla' es una "reinterpretación contemporánea" de la mantilla negra española impulsada por los diseñadores de Qlamenco. Año tras año, esta pieza se revisa desde una perspectiva ligada a la moda, demostrando que "las tendencias también pueden integrarse en los protocolos más tradicionales". El proyecto busca además "dar visibilidad a esta prenda en las calles de Sevilla y fomentar su uso entre las generaciones más jóvenes".

Al acto han asistido la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; la CEO de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, Raquel Revuelta, y varios de los diseñadores de Qlamenco participantes en esta iniciativa.

La delegada de Turismo y Cultura ha destacado que "iniciativas como la impulsada por la Agencia Doble Erre contribuyen de manera decisiva a preservar y poner en valor las tradiciones de nuestra Semana Santa, una celebración que forma parte esencial de nuestra identidad cultural y también de nuestra vivencia religiosa". En este sentido, Moreno ha subrayado que "la mantilla es mucho más que un elemento estético, es un símbolo de solemnidad, respeto y recogimiento, profundamente vinculado al carácter devocional de estos días".

Asimismo, la delegada ha señalado que "es fundamental que las nuevas generaciones se acerquen a estas tradiciones desde el conocimiento y el respeto, incorporando nuevas miradas que mantengan viva su esencia". "La mantilla, junto a todos los elementos que la acompañan, forma parte de ese legado que une cultura, historia y fe, y que hace de la Semana Santa de Sevilla una manifestación única en el mundo", ha apostillado.

Por su parte, Revuelta ha subrayado que "con esta edición de 'Sí, Mantilla' se ha querido resaltar esa unión cultural que existe entre las fiestas religiosas y los sentidos, un universo sensorial profundamente ligado a nuestra forma de vivir la tradición". "En Sevilla, la Cuaresma y la Semana Santa no solo se sienten en la calle, en la liturgia o en la indumentaria, sino también en los olores del incienso y del azahar, en la mesa, a través de recetas tradicionales, y en las costumbres que compartimos de generación en generación", ha destacado.

Los 21 miembros de Qlamenco, Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, que participan en esta edición de 'Sí, Mantilla' son: Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Ángeles Copete, Ángeles Isa, Atelier Rima, Carmen Serrano, Castrejón, Cristina Vázquez, Eli Martín, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Inma González, Juan Foronda, Manuel Odriozola, Mari Carmen Sáez, María Amador, Merche Caparrós, Nuria Chaparro, Sonibel y Teressa Ninú.

UNA CUARESMA SENSORIAL

Como actividad complementaria, la jornada ha comenzado este jueves a las 11,30 horas con una actividad sensorial centrada en los aromas de la Cuaresma sevillana, celebrada en el Hotel Alfonso XIII. La experiencia ha girado en torno al incienso artesanal y a la memoria olfativa de la gastronomía tradicional.

Los asistentes han participado en una masterclass que ha combinado degustación de dulces y cata de incienso, con algunos de los aromas más representativos de la primavera sevillana como hilo conductor. La sesión ha arrancado con la degustación de torrijas, pestiños con miel y leche frita con azúcar y canela, elaborados por el pastelero Manuel Carcela, del Hotel Alfonso XIII.

A continuación, se ha desarrollado la cata de incienso, guiada por Antonio Juviñá, de Inciensos de Sevilla, quien ha presentado una selección de fragancias inspiradas en el imaginario cofrade y gastronómico, como Sevilla, Semana Santa, Nazareno o Dulces de primavera, entre otros.

Nacida en 2018, 'Sí, Mantilla' rinde homenaje a esta pieza de la indumentaria tradicional española a través de sus dos principales expresiones: la mantilla negra, asociada al recogimiento y la Semana Santa, y la blanca, vinculada a la celebración. La próxima cita dedicada a esta última se celebrará el 19 de abril.

Esta edición ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación Qlamenco y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, con la colaboración de Flamentex, la Escuela Superior de Maquillaje Cristina Rivero y la peluquería Ana Camero.