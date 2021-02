El Sindicato Médico de Sevilla avisa de 176 ausencias sin cubrir en dos meses en las urgencias de Atención Primaria

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha reclamado este lunes a la dirección del Distrito Sanitario Sevilla "la sustitución de todas las ausencias que se produzcan en la plantilla de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria", que por la falta de sustituciones ante bajas o jubilaciones afronta demoras de hasta "ocho horas" en algunas de sus actuaciones.

El sindicato expone que para dar cobertura a la ciudad de Sevilla, la unidad de Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) dispone de seis equipos móviles de día y seis en el turno de noche, cada uno de ellos formado por médico, enfermero y celador conductor o técnico en emergencia; rememorando que en octubre ya alertaba de demoras de hasta tres horas en la asistencia de esta unidad, que ahora se han elevado hasta "ocho horas" por las ausencias de facultativos no sustituidos, que ha reducido incluso a tres el número de unidades completas disponibles.

"Esto provoca una ampliación de la zona de cobertura de los equipos disponibles, alargando las distancias y aumentando tiempos de demora para asistir a pacientes, con el consiguiente agravamiento de sus patologías e incluso exitus sin haber recibido tratamiento adecuado", advierte el sindicato señalando que "cada vez aumentan más las ausencias no sustituidas de médicos de refuerzo de puestos fijos de centros de salud de urgencias".

Durante el mes de diciembre, según el sindicato, se produjeron 59 ausencias de facultativos no sustituidas en los equipos móviles de soporte vital avanzado y 24 ausencias de facultativo en refuerzos de puestos de urgencias. Y en el mes de enero: 77 ausencias de facultativos no sustituidas y 16 ausencias de facultativos no sustituidas en refuerzos de puestos de urgencias, en total "176 ausencias de facultativos no sustituidas en los dos últimos meses" por "la falta sustitución de médicos de bajas de larga duración, jubilaciones no sustituidas, contratos temporales mes a mes o contagios".

Así, el sindicato recuerda que "la atención primaria y la urgencia extrahospitalaria son el muro de contención" sanitaria que "resuelve el problema del paciente en los centros de atención y domicilios o se detectan los cuadros verdaderamente urgentes que necesitan traslado al hospital para, de ese modo, evitar que se sobrecarguen innecesariamente las urgencias hospitalarias e ingresos en planta".

"Son necesarias plantillas completas formadas por facultativos, enfermería y técnicos. No vale la excusa de la Administración de que no hay médicos", insiste el sindicato apostando por crear un "retén", es decir "tener localizados médicos para cubrir las incidencias imprevistas y que esos seis equipos siempre estén completos".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla se sigue así exigiendo a la dirección del Distrito Sevilla "que se proceda a la sustitución de todas las ausencias que se produzcan en la plantilla del SUAP".