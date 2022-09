El Sindicato Médico de Sevilla avisa de un solo facultativo para La Campana en cuatro ocasiones este verano

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha alertado este jueves de que el municipio de La Campana, de 5.228 habitantes, ha llegado a contar durante este verano con la asistencia de un único facultativo en al menos cuatro ocasiones.

Según el Sindicato Médico, la plantilla de médicos del consultorio local está constituida por tres médicos de familia que atienden a la población adulta y una médica de familia en función de pediatría.

"Esta plantilla se ha ido reduciendo progresivamente, de modo que, durante el pasado verano, ha rozado la imposibilidad de mantener el servicio cumpliendo los estándares que la ciudadanía espera de quienes deben velar por su sistema sanitario público", enfatiza la organización.

Desde principios de agosto, según el sindicato, "la ausencia de la médica que asistía a la población infantil no ha sido cubierta de forma reglada, por lo que los niños son asistidos por los médicos que atienden a los adultos".

"La tónica habitual durante estos dos últimos meses ha sido la de contar a diario con dos médicos de familia. Estos dos facultativos ven en torno a 70 pacientes cada uno, con una agenda que arranca con 48 citas tanto de adultos como de los niños ante la carencia de pediatra. A la agenda programada se acaban sumando a lo largo de la mañana unas 25 urgencias que no hacen sino evidenciar la presión asistencial que la población genera ante la demora en la solicitud de citas programadas".

Estas condiciones, según el sindicato, "son insostenibles y no hacen sino acrecentar los riesgos para la salud física y psíquica del equipo médico y, por tanto, para la población". "No es de extrañar, así, que algunos de los médicos que inician su ejercicio profesional en Atención Primaria bajo estas circunstancias manifiesten su intención de no renovar sus contrataciones temporales en Andalucía para trasladarse a otras comunidades autónomas o al extranjero".

A la vista de la actual situación, el Sindicato Médico de Sevilla solicita a la Administración autonómica que "se tomen las medidas necesarias para garantizar la cobertura sanitaria adecuada de la población de La Campana sin menoscabar los derechos de los facultativos del centro ni su salud física y psíquica".