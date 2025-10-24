Sindicatos avisan de que el mercado es "incapaz de absorber" a demandantes de empleo en Sevilla con datos de la EPA

Archivo - Una mujer accede a una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre en la provincia arroja una creación de empleo (+15.900), pero también un aumento considerable de los sevillanos (+8.500), ya que 24.500 personas se han incorporado a buscar trabajo en el mayor incremento de población activa desde que hay registros. En este sentido, los sindicatos avisan de que el mercado laboral es "incapaz de absorber" a demandantes de empleo en Sevilla.

En este sentido, para el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, "esto significa que la gente no se rinde, que sigue queriendo trabajar, pero también que la vida nos está apretando con los precios, los alquileres y la precariedad", señala el sindicato en una nota de prensa.

"Más personas buscan empleo pero el mercado no responde. El resultado es que el paro sube, en total, 140.800 personas en Sevilla siguen sin trabajo, y la brecha de género se ensancha. Porque el paro masculino apenas se mueve, pero el femenino sube casi un punto completo en solo tres meses", apunta Lebrón.

Considera CCOO que el "verdadero desajuste" está entre los beneficios empresariales y los salarios. "Mientras muchas empresas baten récords de ganancias, siguen pagando sueldos que los que no llegamos ni a mitad de mes. Nos piden trabajadores del siglo XXI, con idiomas, tecnología y disponibilidad total, pero nos pagan como si siguiéramos en el siglo XX".

Afirma al respecto el dirigente sindical que "nos hablan de fuga de talento, pero no es que el talento se haya ido: es que lo han echado a base de precariedad, de contratos basura y de falta de oportunidades", ha explicado Lebrón.

De su lado, para UGT Sevilla, el aumento de la ocupación no logra consolidar empleo estable ni reducir la vulnerabilidad de los trabajadores, ya que gran parte de los contratos generados son temporales o de corta duración. "La provincia de Sevilla continúa siendo una de las provincias con mayor tasa de paro del país, con 14,41%, y su tejido productivo mantiene una dependencia excesiva del sector servicios y de actividades estacionales".

Desde UGT Sevilla se considera imprescindible reforzar las políticas activas de empleo, con más recursos y una orientación laboral personalizada que potencie la empleabilidad de los desempleados y desempleadas de la provincia. Para el sindicato, también es necesario incrementar la dotación de la Inspección de Trabajo "para luchar contra la economía sumergida, la contratación fraudulenta y el abuso de jornadas laborales, siendo estos algunos de los problemas históricos que precarizan las condiciones de trabajo en Sevilla".

El sindicato subraya que la provincia necesita un "cambio de rumbo" hacia un modelo económico "más sólido y sostenible", que apueste por la industria, la innovación y la estabilidad laboral, reduciendo la dependencia del sector servicios y actividades estacionales.

En palabras del secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, "no podemos hablar de recuperación mientras aumente el paro y los salarios sigan estancados. Sevilla necesita empleo digno, con derechos y estabilidad, porque sin ello no habrá futuro para la mayoría de la clase trabajadora".