Sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla se reúnen este viernes tras el encierro en la Casa Consistorial

Sevilla.-Ayuntamiento remarca la "mano tendida" a los sindicatos "a pesar de su actitud al levantarse de la mesa"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla y los representantes del comité de empresa de la plantilla del Ayuntamiento mantendrán este viernes una reunión tras el encierro sindical de este miércoles en el que la Junta de Gobierno Local aprobó el nuevo plan de limpieza de los colegios.

Según ha indicado el presidente del comité de empresa y representante de CCOO, Jorge Menacho, a esta agencia, el encuentro se produce tras una llamada en la tarde del miércoles con el alcalde para sentarse a hablar esta semana y la próxima.

Pese a este acercamiento, Menacho ha confirmado que se "mantiene el calendario de movilizaciones previsto", que incluye una huelga indefinida a parte de abril, asimismo continuaran concentrados en la Puerta Jerez.

El representante de CCOO ha matizado que este primer encuentro será con parte de la corporación municipal y la próxima semana con el alcalde.

Los sindicatos están desarrollando una intensa agenda de movilizaciones tras el anuncio del Consistorio de externalizar el servicio de limpieza de los colegios. El Ayuntamiento ha reiterado en varias ocasiones que esta decisión "no supone la pérdida de ningún empleo", mientras que las entidades sindicales critican que se ha tomado de forma "unilateral".

El plan 'Colegios Limpios' fue aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno Local. La propuesta del Ayuntamiento contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".

El plan de actuaciones se dividirá de forma que desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo lectivo, se contemplarán 201 días de prestación, mientras que continuará en periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad.

Con este contrato, según el Ayuntamiento, los colegios pasarán a tener un limpiador en horario de mañana, algo que, actualmente, "no sucede". Del mismo modo, el trabajo será supervisado "para su buen desarrollo por figuras de directores y supervisores". Además, se dispondrá de "informes de calidad del servicio siempre que se soliciten".