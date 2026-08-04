Los sindicatos celebran la bajada del paro en la provincia de Sevilla pero advierten de que la precariedad "persiste"

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SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones CCOO y UGT en Sevilla han advertido de la "persistencia" de la estacionalidad del empleo en el verano y la precariedad de los mismos consiguen que los datos del paro registrado en julio "no sean aún mejores", a pesar de la bajada del paro.

En este sentido, CCOO ha señalado de que el "fraude de las horas extra" ha impedido que los datos del paro registrado en julio sean aún mejores, ya que aunque han considerado positiva la bajada del desempleo en 1.618 personas en la provincia el pasado mes, "mejores a los previos a la crisis de 2008", han lamentado la "falta de cultura democrática y de respeto a la ley de los empresarios de la provincia".

Al hilo, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha afeado que esta coyuntura podría ser "aún mejor" si las empresas sevillanas dejaran de practicar ese "fraude sistemático y cotidiano" que suponen las más de 50.000 horas extraordinarias que, solo en el segundo trimestre de este año, se han generado en Sevilla "y ni se pagaron, ni se cotizaron ni se compensaron con descanso".

Por su parte, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha reprochado la persistencia de un modelo laboral "basado en la precariedad y la temporalidad estival", a la vez que ha sostenido que mientras provincias andaluzas costeras muestran un mayor dinamismo en la creación de empleo veraniego, Sevilla "acusa el parón de la temporada baja del interior". "El empleo que se crea de cara al verano es precario y de corta duración", ha añadido.

Asimismo, ha señalado una fuerte dependencia del sector servicios, donde se concentra el grueso del desempleo con 93.138 personas, a pesar de haber registrado una bajada de 1.451 parados este mes. Igualmente, ha exigido un modelo productivo que apueste por la industria y la diversificación económica. "La provincia no se puede conformar con que baje el paro si el empleo que se genera no garantiza estabilidad de largo recorrido", ha reclamado.