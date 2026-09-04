Sindicatos e IU cargan contra Gastalver por hablar de "mugre" en los colegios de Sevilla: "Desprecia a los trabajadores"

Archivo - Operarios limpian en las inmediaciones del colegio del barrio de San Jerónimo. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, así como el grupo Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, han cargado este viernes contra la delegada de Educación, Blanca Gastalver, tras verter declaraciones en las que aseguraba que los colegios públicos de Sevilla, con carácter previo a la actuación del Gobierno local, se encontraban repletos de "mugre", al considerar sus palabras una "actitud de menosprecio y desvergüenza" hacia la plantilla municipal.

En declaraciones en '7TVSevilla', recogidas por Europa Press, Gastalver asegura, entre otros asuntos, que a su llegada a estos centros "se saltaban las lágrimas" debido a la suciedad que los mismos albergaban, unas declaraciones que, a juicio de CSIF Sevilla, deberían incluso suponer el cese inmediato de la delegada, una reclamación que han llevado a cabo a través de sus redes sociales.

Es más, en un mensaje en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, CSIF llega a tildar estas declaraciones de "absolutamente fuera de tono, injustas y ofensivas para los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla". "Defendemos la dignidad de la plantilla y exigimos rectificación de las declaraciones de la responsable de gestionar los servicios públicos".

Por su parte, CCOO ha exigido a la delegada que "deje de señalar al personal municipal" y "asuma su responsabilidad ante el deterioro de la limpieza en los colegios tras la privatización".

A su juicio, estas posibles deficiencias en la limpieza de los colegios responde a una estrategia de privatización del servicio por parte del Gobierno local, si bien el personal "ha mantenido diariamente los colegios públicos trabajando, en muchas ocasiones, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir, bajas sin sustituir y falta de medios", por lo que ha considerado estas palabras una "auténtica desvergüenza".

En la misma línea, UGT ha lamentado una espera de dos años para mantener una reunión con la delegada en aras de analizar la problemática, que relaciona con una "paupérrima gestión".

Así, han exigido una rectificación y disculpa pública, misma vez que han ensalzado la labor de los trabajadores municipales, que "han dejado su esfuerzo, y en muchos casos su salud, para mantener los centros escolares en condiciones dignas, a pesar de la incompetencia de este Gobierno municipal para cubrir las vacantes de personal y dotar de los medios suficientes para esta tarea".

A este clamor se ha sumado Izquierda Unida, que ha señalado la "mala planificación" del servicio de limpieza de los colegios públicos de Sevilla ante el inminente comienzo del curso escolar, así como "la falta de productos, las deficiencias detectadas en varios centros y las dificultades objetivas para que todos puedan abrir la próxima semana en unas condiciones adecuadas de limpieza, higiene y salubridad".

"Lo que estamos viendo es a una delegada del Gobierno municipal criticando públicamente la labor realizada durante más de tres años por otro delegado de ese mismo Gobierno", ha afirmado el portavoz de IU, Ismael Sánchez.