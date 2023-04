Sindicatos y patronal de Sevilla atribuyen la bajada del paro a la reforma laboral y a la consolidación del turismo

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal han realizado una "lectura positiva" del descenso del desempleo correspondiente al pasado mes de marzo en la provincia de Sevilla, que ha cerrado con 4.053 parados menos, una bajada que no se veía en el tercer mes del año "desde hacía tiempo", y un crecimiento de 7.070 personas en la afiliación a la Seguridad Social hasta alcanzar los 796.148 cotizantes. Cifras que atribuyen a la reforma laboral y a la consolidación del sector turístico, respectivamente, en sendos comunicados.

El descenso del paro se produce en todos los sectores excepto en el colectivo sin empleo anterior y es especialmente importante en el sector servicios (-2.833 personas en paro) por las contrataciones para la Semana Santa, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En este sentido, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha señalado que se ha registrado la mayor bajada del paro de los últimos años y alcanzamos "cifras históricas" de cotizantes a la Seguridad Social y de contratación indefinida. "Evidentemente, todo esto no es casualidad sino fruto del comportamiento del mercado de trabajo por la aplicación de la nueva reforma laboral pactada con el Gobierno y que ha supuesto un punto de inflexión en nuestro mundo del trabajo".

Según Torres, "con los acuerdos del diálogo social estamos demostrando que no solo se podía hacer un modelo laboral más justo, sobre todo con los sectores más debilitados, sino generar empleo en términos que antes no se habían conocido. Apostamos por que las recetas para la salida de la crisis del Covid fueran diametralmente opuestas a las que tomó el PP en la anterior gran crisis y, como preveíamos, los resultados también están siendo los opuestos: se está creando más y mejor empleo, estamos en máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y el Salario Mínimo está creciendo".

A pesar de estos datos positivos, Torres ha insistido en que en Sevilla "tenemos casi 174.000 personas que quieren trabajar y que no pueden hacerlo, por lo que mientras que haya una persona en esta situación no podemos sentirnos completamente satisfechos y satisfechas", al tiempo que ha exigido a la patronal "subidas salariales justas" porque "no es de recibo que el aumento del IPC se esté sustentando sobre mejoras en los márgenes de beneficios de las empresas mientras que la ciudadanía ve cómo sus sueldos cada vez alcanzan para menos".

Para su homóloga en UGT-Sevilla, María Iglesias, los datos del paro constatan que existe una "modalidad preferente" en la contratación, como es la indefinida, con un 42% de contratos de esta naturaleza. "La reforma laboral está logrando que se reduzca la temporalidad y mejora la calidad del empleo".

Aun así, para UGT es preocupante que en la provincia de Sevilla más de 60.000 personas sean paradas de larga duración, con lo que el sindicato apuesta por "incrementar la cobertura de los sistemas de prestaciones sociales". Asimismo, Iglesias ha pedido un "refuerzo" de las plantillas de Inspección de Trabajo.

Por su parte, la patronal, ha valorado la "mayor bajada del paro en España" en relación con el mes de marzo, "a un paso de alcanzar los 800.000 cotizantes a la Seguridad Social" y con un descenso del 9,25% del desempleo si se compara con el mismo mes del año anterior, ponen de relieve "la consolidación del sector turístico coincidiendo con la celebración de las Fiestas de Primavera de la ciudad".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha destacado la labor del empresariado, "que tan mal lo ha pasado durante la pandemia del Covid", y que están asumiendo el incremento de los costes salariales, de la energía y de los materiales. "No hay mejor política social que crear empleo", ha añadido.