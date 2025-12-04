Sindicatos policiales defienden que "no hay emergencia" en Sevilla y señalan "ataques": "Es una cuestión de dignidad"

El delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Reposo (c), el presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS), Roberto Echevarria (d) y el presidente del sindicato SPPME-A, Luis Val (i), en una rueda de prensa. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres sindicatos mayoritarios de la Policía Local de Sevilla, Sppme, CSIF y SPLS, han asegurado este jueves que "no hay emergencia" que justifique la activación por parte del Ayuntamiento de la ciudad a activar el Plan de Emergencias en nivel 1 de cara a estas navidades. Asimismo, han señalado la "cobardía" del alcalde, al que responsabilizan por la situación "prolongada en el tiempo".

Los representantes de las entidades Santiago Raposo (CSIF), Luis Val (Sppme), Roberto Echeverría (Spls) han ofrecido una rueda de prensa en la que han denunciado "ataques" por parte del Consistorio y algunos medios de comunicación "provocando crispación". "Nos duelen mucho que se está utilizando para atacarnos como mercenarios, como que estamos haciendo boicot. Nosotros somos trabajadores", ha afirmado Raposo.

Por su parte, Raposo ha calificado la gestión del Ayuntamiento de "chapuza". En esta línea, ha indicado que la Jefatura está informando a los agentes a través de un documento interno "que solo se puede ver desde los propios ordenadores del Ayuntamiento". Una situación que ha señalado de "tercemundista". "Somos personas, tenemos derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar", ha afirmado.

En esta línea, ha afirmado que con "el plan y la plantilla actual es imposible que se cubran todos los eventos en la ciudad". "No queremos boicotearlas, no tenemos plantilla", ha remarcado.

Por otro lado, Val ha señalado que Sanz ha decretado el nivel 1 "sin la documentación necesaria". Ante esto, no ha descartado una denuncia por prevaricación, si el Juzgado de lo Contensioso Administrativo aceptar como medida cautelar la "suspensión" del Plan de Emergencia, tal y como recoge el escrito presentado esta semana por los sindicatos.

"ESTO ES UNA BOLA"

El Ayuntamiento de Sevilla activó el Plan de Emergencias el pasado 30 de noviembre tras el rechazo en Pleno del Plan de Navidad. Dicho documento recibió la negativa de los sindicatos en dos reuniones con el Gobierno municipal.

Al respecto, Echevarría ha indicado que la clave del acuerdo fue que el alcalde "quería que fuera un plan de Navidad intermitente", mientras que los sindicado defendías un plan "conjunto". "Con el decreto del Estado de Emergencia que él mismo ha declarado, nos da la razón porque viene a decir que todos los días son necesarios policías en la calle", ha señalado.

Por otro lado, Raposo ha afirmado que el alcalde "pretendía que trabajáramos de forma gratuita". "Todos somos trabajadores y llegamos a un límite", ha afirmado a la par que ha señalado que no "hay garantías" del cobro de las horas extras ante "la negativa en futuros plenos de aprobar nuevas reposiciones".

Al respecto, Val ha asegurado que si " después de trabajar, me van a decir que no me lo pagan porque hay un reparo de intervención y que todos los partidos de la oposición han votado que no, ahora yo me tengo que ir a un juzgado a decirle al juez, oiga que he trabajado, me tengo que gastar dinero en el procurador, me tengo que gastar dinero en el abogado, es que al final toda la carga cae sobre nosotros, sobre los trabajadores. Ya esto es una bola".

Además, han recordado que hay trabajadores que "aún no han cobrado la cumbre de la ONU del pasado mes de junio y la final de la UEFA de 2022".

Por otro lado, sobre las bajas médicas, Val ha indicado que "una circular de 2025 asegura que no tenemos que justificar nada hasta que nos operemos 6 días de baja medida. O que no vengamos 6 días por un asunto de enfermedad".

"NADIE LE QUIERE PONER EL CASCABEL AL GATO"

Las tres entidades han puesto el foco en el nivel de eventos de la ciudad. Al respecto, Echevarría ha pedido al Ayuntamiento "cobrar" tasas por dichos eventos a las organización que los realizan. Unas tasas, que a su juicio, podrían complementar el presupuesto de horas extras, "agotado desde mayo".

En esta línea, Val ha afirmado que "el cobrar una tasa por evento no va a repercutir de forma directa en el Cuerpo, pero sí serviría para limitar que dos personas hagan una procesión". "Lo primero es calcular y saber qué eventos quieres cubrir y saber cuánta plantilla tienes", ha afirmado.

"El alcalde de Sevilla le tendrá que decir mire usted, no puede usted organizar tantas actividades deportivas. Le tendrá que decir, perdón, a las hermandades, mire usted, usted no puede en un mes salir siete veces. No puede", ha señalado.

Asimismo, ha pedido una "negociación real" por parte del Ayuntamiento que pase por tener una "RPT" para afrontar una situación del cuerpo que "lleva varios años atascada". "Es una cuestión ya de dignidad policial y que nos trate como a la policía de la cuarta ciudad de España", ha afirmado.

En este sentido, Raposo ha remarcado que "no ha habido un alcalde en Sevilla que se haya preocupado por la policía local". "Nadie le quiere poner el cascabel al gato", ha indicado.