Sindicatos policiales piden en Sevilla al Gobierno el reconocimiento como profesión de riesgo y medios "actualizados"

Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil.

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS)

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que aglutina a miles de policías nacionales y guardias civiles de España, ha llevado a cabo este jueves una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla, tras el ataque de unos narcos, que dejó herido de gravedad --"al borde de la muerte"-- a un agente el pasado sábado en Isla Mayor.

Durante la protesta, la Plataforma ha hecho lectura de un manifiesto en el que ha criticado el "abandono" por parte del Ministerio del Interior de los agentes en la lucha contra las "peligrosas organizaciones del narcotráfico". En este sentido, han pedido el reconocimiento como profesión de riesgo tras los últimos tiroteos en operativos contra el narcotráfico ocurridos en Isla Mayor (Sevilla) y en Casar de Escalona (Toledo) --con un fallecido abatido por el Grupo Especial de Operaciones (GEO)--.

Asimismo, han reiterado "la petición urgente" de calificación de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y su área de influencia, "zona cero y vía de acceso principal de las organizaciones criminales del narcotráfico en toda Europa".

El portavoz de la plataforma y presidente del Sindicato de Mandos de la Policía (SPP), Daniel López, ha afirmado que las organizaciones criminales están utilizando "armas de guerra", lo que provoca que durante los operativos "hagan frente" a los agentes.

En este sentido, López ha indicado que existen "limitaciones" en el uso de los medios para que los agentes se "puedan defender". Ante esto piden al gobierno "agilidad" para actualizar las armas. "Tardamos 20 años en usar las pistolas táser, no podemos esperar otros 20 años para actualizar nuestros medios", ha subrayado.

En relación a la petición de profesión de riesgo, el presidente del SPP ha indicado que se trata de "reconocer un derecho" y ha asegurado que se trata de una medida que va encaminada a "mejorar la pensión" de los profesionales.

Por otro lado, el sindicato Jupol ha exigido la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Policía --órgano de interlocución con la Administración-- y ha reclamado "medidas contundentes ante la intolerable escalada de agresiones".

"Estos hechos demuestran que la Policía Nacional es una profesión de riesgo, por lo que necesitamos que el Gobierno de una vez por todas los asuma y preste el apoyo institucional y jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firme, real y efectivo", añade el comunicado.

INFORME TRAS VISITA DE EURODIPUTADOS

El sindicato CEP ha pedido en las últimas horas la dimisión de Marlaska tras los recientes tiroteos en las provincias de Sevilla y Toledo, recordando el reciente informe tras la visita de eurodiputados que, según esta organización policial, "denuncia la falta de protección institucional".

"Bajo el mandato de Marlaska se han registrado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia y el informe de Bruselas avala la urgencia de medidas como reconocer la profesión policial como de alto riesgo y tipificar las agresiones, intimidaciones y resistencias como eurodelitos", ha sostenido el CEP.

Para la CEP, la situación es insostenible: "Marlaska ha perdido toda legitimidad y debe abandonar el cargo de inmediato para que el Ministerio del Interior recupere la credibilidad y se garantice la seguridad de quienes protegen a los ciudadanos".