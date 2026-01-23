Sindicatos responden al alcalde de Sevilla tras la externalización de la limpieza de los colegios: "Cubra las vacantes"

Asamblea de CCOO Sevilla con los representantes del sindicato en los servicios municipales del Ayuntamiento de la capital andaluza. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han vuelto este viernes a criticar la externalización del servicio de limpieza de los colegios de Sevilla tras la carta emitida por el alcalde, José Luis Sanz, a los trabajadores municipales en la que remarcaba "no se va a destruir empleo público" dentro de la propuesta presentada por el Consistorio.

Comisiones Obreras ha mantenido una asamblea junto con sus representantes en las empresas municipales sevillanas para trazar una estrategia "contra la privatización de los servicios públicos de la capital".

Entre otras cuestiones, el sindicado ha señalado que el Ayuntamiento "tiene presupuesto suficiente para cubrir las vacantes del servicio de limpieza que piensa externalizar", por lo que califica la propuesta el alcalde como "una demostración de una incapacidad para gestionar desde lo público, dando lugar a una precarización total tanto del servicio como de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras".

El secretario general de CCOO en Sevilla, Carlos Aristu, ha indicado que "al alcalde le importa poco la salud de nuestros niños, que serán quienes sufran en primera instancia las consecuencias de esta nefasta decisión, pero no serán los únicos".

Por ello, CCOO va a proponer al resto de sindicatos presentes en el comité de empresa "una serie de acciones y movilizaciones para luchar contra el afán privatizador del gobierno municipal".

UGT PIDE QUE SE CUBRAN LAS VACANTES

UGT también ha respondido al escrito presentado este jueves por el alcalde, que ha calificado como "un eufemimos puro" para justificar la externalización del sistema.

"Va a desplazar a empleados públicos de centros públicos para que, según su carta, el personal de limpieza no tengamos tanto volumen de trabajo y los va a sustituir por una o varias empresas privadas, por nuestra salud. Si no fuera tan grave desde nuestro punto de vista, nos provocaría la risa", ha afirmado la secretaria general de UGT servicios públicos del Ayuntamiento, Elisa Fernández.

En esta línea, el sindicado ha pedido al alcalde que cubra "más de 1.300 vacantes para el año 2026". "Teniendo las plantillas completas, dándole los medios para trabajar y las condiciones es como se dignifica a la plantilla municipal y se mejoran los servicios públicos", ha subrayado.

"No hay nada definitivo y todavía está a tiempo de rectificar, que dicen que es de sabios. Y de no ser así, pues UGT estará enfrente, siempre en defensa del servicio público prestado por empleadas y empleados públicos, garantía de calidad y de igualdad para los ciudadanos de Sevilla", ha concluido Fernández.

CSIF PIDE AL ALCALDE "QUE DESMIENTA CON DATOS"

Por su parte, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha insistido este viernes en la necesidad de que el alcalde "desmienta con datos su negativa a admitir que la privatización del servicio municipal de limpieza supondrá 300 despidos".

El sindicado ha asegurado en una nota que cuenta con informes firmados por el director de Recursos Humanos y de Planificación "que avalan la posibilidad de dar servicio si se cubren las vacantes y hay presupuesto".

"El Ayuntamiento también ha previsto no cubrir, en cuanto a limpieza, los barrios con menos nivel adquisitivo: hay documentación que lo avala; así no es de extrañar que los colegios de esos barrios hayan sido noticia, en toda España, en lo que respecta a problemas de higiene", han subrayado.

Por su parte, el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha destacado que "a lo largo de la legislatura, se han dado instrucciones claras de ralentizar la carrera administrativa de los empleados públicos". "Hay un montón de procedimientos selectivos bloqueados", explica Rafael Román, tanto de acceso al empleo público del personal que oposita de fuera, como de carrera administrativa de personal que está dentro y sube de categoría, mediante oposición y los medios de provisión correspondientes.

En este sentido, ha remarcado que la promoción interna del personal laboral de este Ayuntamiento de Sevilla "va a provocar que, cuando suban de categoría, queden vacantes 247 plazas de Peón, más las que se vengan produciendo, por jubilación, desde el 1 de enero de este año, hasta marzo, que saldrá la primera parte de la oferta pública".

Por ello, "al quedar en torno a 300 puestos vacantes, en vez de dedicarlos el alcalde a volver a cubrir la limpieza, ya no los pondrá en la RPT de limpieza".

"Actualmente no existe ninguna propuesta sobre cómo va a quedar la plantilla municipal cuando el servicio se externalice; ni por el área de Planificación y Limpieza, ni desde Recursos Humanos. Ni siquiera saben cómo se va a hacer la adecuación a los calendarios, a los horarios, ni de qué manera se van a atender los edificios", ha afirmado Román.

CSIF ha señalado que "cuenta con informes, firmados electrónicamente, que dicen claramente que es viable prestar los servicios, si le cubren las vacantes en las condiciones que se indican". "Esos puestos están dotados presupuestariamente y no se aplica el presupuesto para cubrir esas vacantes por cuestión de gestión económica, para generar ahorro: 38 millones de euros en final del ejercicio de 2024", ha afirmado.

En relación a las pintadas que se han producido estos días en los centros escolares, CSIF ha mostrado su rechazo. "Hay muchas otras medidas, responsables y contundentes; hemos iniciado un calendario de actuaciones, junto a otra organizaciones sindicales y el comité de empresa".

"Nuestra intención es no parar de evidenciar el error que ha cometido el alcalde. Queremos volver a tenderle la mano, aplique los presupuestos que tiene que tiene, cubrir vacantes y dar un servicio de calidad con medios propios", ha concluido Román.