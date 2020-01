Los sindicatos de Tussam acuerdan "estudiar" su posible personación en la causa judicial de los accidentes

Publicado 24/01/2020 16:41:19 CET

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en el comité de empresa de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam); la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT), CCOO y CGT, han celebrado recientemente una reunión saldada con la decisión de "estudiar" su posible personación en las diligencias judiciales incoadas tras el accidente protagonizado el pasado 7 de diciembre por un minubús modelo Mercedes Sprinter de la línea C5 en la plaza del Duque de la Victoria, con el resultado de diez heridos.

Mientras el Juzgado de Instrucción número once mantiene precintados los dos minibuses de la línea C5 implicados en los dos accidentes consecutivos acontecidos en diciembre en la céntrica plaza del Duque de la Victoria, el último de ellos saldado como se ha señalado con diez heridos, y dicha instancia judicial se ha inhibido en favor del Juzgado número 20 al haber recibido éste el primer parte médico del accidente, el secretario general de CCOO en Tussam, Miguel Pereira, ha explicado a Europa Press que los sindicatos han celebrado recientemente una reunión en torno a este asunto.

Según ha dicho, los sindicatos han acordado "estudiar" la posible personación de la representación de la plantilla en la investigación judicial, como comité de empresa o a través de los sindicatos a los que están afiliados cada uno de los conductores de los dos autobuses siniestrados, si bien se trata de un asunto a dilucidar con "los servicios jurídicos", al tratarse de un asunto "delicado".

Como consecuencia de los dos citados accidentes, la línea fue C5 provisionalmente suspendida, extremo que se prolonga hasta el momento, siendo anunciada una investigación interna por parte de Tussam y además la contratación de una auditoría externa.

No obstante, ambos aspectos están supeditados a la investigación judicial, en el marco de la cual el Juzgado de Instrucción número 20 debe pronunciarse sobre si acepta o no la inhibición solicitada por el Juzgado número once.