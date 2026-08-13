El SMA avisa de una agresión en el Centro de Salud Amate Laffon de Sevilla Este con un paciente esparciendo sus heces

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SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha avisado de una nueva agresión sufrida por médicos y facultativos en el Centro de Salud Amante Laffon del barrio de Sevilla Este, en la capital, donde una paciente ha esparcido una muestra de heces de la misma por el recinto sanitario.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la usuaria ha instado una consulta de atención inmediata sin mostrar signos clínicos de emergencia, exigiendo una serie de estudios y pruebas, entre ellas una extracción de heces que no había aportado en su momento para una analítica.

De esta manera, el médico agredido ha valorado que la paciente no presentaba un cuadro de urgencia y que dichas pruebas no podían realizarse de manera "inmediata", por lo que le ha indicado que fuera valorada por su médico de referencia en una consulta ordinaria.

Acto seguido, la usuaria ha abierto el bote que contenía las heces para la prueba y ha empezado a esparcirlas en la mesa de trabajo de la consulta, interrumpiendo la dinámica del centro y requiriendo labores de limpieza y desinfección.

Asimismo, el médico va a proceder a denunciar el suceso por las vías oficiales, a la vez que el SMA ha comenzado el protocolo (P13) para alertar sobre los riesgos biológicos que conlleva el esparcimiento de heces en la consulta.