El solar para 27 viviendas de alquiler en Santiponce está "listo para iniciar las obras", según la Diputación de Sevilla

El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, en su visita a las obras en Santiponce (Sevilla) - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS

SANTIPONCE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla ha asegurado este jueves, 5 de marzo, que el solar localizado en la localidad de Santiponce donde se ubicarán las 27 viviendas en régimen de alquiler, que serán ejecutadas por el Ayuntamiento con fondos propios y de la Diputación, está "listo para que comiencen las obras". Así, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha visitado dicho municipio para conocer los proyectos "más significativos" que actualmente gestiona el Consistorio santiponceño a través de las inversiones extraordinarias que la entidad provincial acomete en la zona.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, Fernández, que en su visita ha estado acompañado por algunos miembros del gobierno local y por el alcalde de la citada localidad aljarafeña, Juan José Ortega, ha visitado el solar donde se levantarán las 27 viviendas de VPO a través de una inversión que se eleva hasta los 5,18 millones de euros, que serán sufragados de forma equitativa por la Diputación y por el Ayuntamiento. Dichas viviendas serán en régimen de alquiler y contarán con garajes y trasteros.

En este sentido, Fernández ha enmarcado que "planes como el Más Sevilla, Sevilla 107 y Sevilla 2030 han permitido que Santiponce mejore su escena urbana' y, finalmente, ha reafirmado 'el apoyo sin fisuras a la candidatura de Itálica como Patrimonio de la Humanidad, porque hay más de mil razones para que eso se materialice'.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que con el programa de vivienda actualmente se encuentran "negociando con el resto de administraciones para subvencionar la parte del 50% que tenemos que afrontar desde el Ayuntamiento. Y en abril licitaremos la obra para que en tres años estén terminadas las viviendas".

Sobre la candidatura de Itálica a Patrimonio de la Unesco, Ortega ha señalado que "toda administración que nos dé el apoyo, para nosotros es muy importante". Y que "el respaldo a Itálica como Patrimonio de la Unesco sería el no va más para Santiponce, en empresas que acudirían y en el incremento de turistas que supondría ese nombramiento".

Además de la visita al solar de las futuras 27 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento tiene previsto construir, la comitiva ha visitado también las obras que se llevan a cabo para construir una nueva piscina municipal gracias a los fondos del Plan Sevilla 2030 y en las actuaciones que se están realizando en la avenida Tierno Galván, con fondos provinciales.

Finalmente, Fernández y Ortega se han dirigido al Complejo Arqueológico de Itálica, al objeto de visibilizar el apoyo de la Diputación de Sevilla a la convocatoria a Patrimonio Mundial de la Unesco para dicho complejo. En este apartado, el Conjunto Arqueológico de Itálica avanza en su camino hacia la declaración como Patrimonio Mundial tras haber sido elegido por el Consejo de Patrimonio Histórico como la candidatura oficial de España para el ciclo 2026.