Solucionada la incidencia que afectaba a la línea C4 de Cercanías de Sevilla entre Santa Justa y La Negrilla

Tren de cercanías en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solucionada la incidencia ferroviaria registrada en la mañana de este martes que afectaba a los trenes de la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla entre Santa Justa y La Negrilla, los cuales ya están recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes de la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla han registrado retrasos desde aproximadamente las 11,11 horas de este martes, 6 de octubre, por una incidencia en un tren, que ha sido solucionada sobre las 12,53 horas.

De este modo, la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla irá recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales.