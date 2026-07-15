Solucionada la incidencia que irrumpió la circulación ferroviaria entre Aznalcázar-Pilas y Carrión en Sevilla

Archivo - Cartel de Adif. Archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia ferroviaria que en la tarde de este miércoles, 15 de julio, interrumpía la línea ferroviaria que conecta los municipios sevillanos de Aznalcázar y Pilas, así como con Carrión de los Céspedes, en el marco de la línea Sevilla-Huelva, ha quedado solucionada.

Así lo ha confirmado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada de Europa Press, incidiendo en que de forma progresiva la circulación comenzará a recuperar la normalidad.

Al darse a conocer los hechos, el Administrador de Infraestructuras ferroviarias detallaba que la incidencia se debía a un incendio originado en una zona próxima a la estructura.