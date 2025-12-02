Solucionada la incidencia en la señalización de Valencina-Santiponce que provocaba retrasos en la C5 de Sevilla

Archivo - Viajeros en una estación en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La incidencia que afectaba en la mañana de este miércoles a los sistemas de regulación del tráfico en Valencina-Santiponce y que provocaba retrasos medios de hasta quince minutos en la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla ha sido solucionada, aunque los mencionados vehículos aún pueden registrar retrasos hasta que se normalicen sus frecuencias de paso, según ha informado Adif en sus redes sociales.

Fuentes de Adif explicaban a Europa Press que, desde las 05,30 horas, se producía una "falta de mando y visión desde el Centro de Regulación de Santa Justa sobre el sistema de señalización de Valencina-Santiponce", con afectación al tramo entre las estaciones de Alamillo y Salteras, en la línea Sevilla-Huelva.

La circulación se ha realizado hasta solventar la incidencia con "autorización de rebase de señales, lo que no permite la puntualidad habitual", generando retrasos medios estimados de quince minutos en los trenes de Media Distancia Sevilla-Huelva, en la línea C-5 de Cercanías y en los trenes de mercancías.