Sorolla se reencuentra con los jardines del Alcázar de Sevilla en una muestra que revive un embelesamiento "perenne"

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sorolla, que en hasta tres ocasiones visitó el Real Alcázar "embelesado" por la luz de sus jardines, regresa ahora simbólicamente a Sevilla, esta vez a través de sus obras, con la exposición 'Sorolla en el Alcázar', una muestra que desde el 15 de diciembre y hasta marzo permitirá al espectador sentir el "encanto" que el artista sentía por Sevilla y que "perduró y trasladó a sus lienzos".

"Es una oportunidad única porque el visitante tendrá la experiencia de ver las obras del pintor valenciano en el mismo lugar en el que fueron creadas. Solo viendo estos cuadros aquí, donde Sorolla los pintó, puede el visitante conectar plenamente con su mirada", ha expresado a Europa Press uno de los comisarios responsables de la muestra, Román Fernández Baca.

El Salón Gótico del Alcázar ha sido encomendado para acoger la exposición, una pieza histórica construida por Alfonso X e integrada en los antiguos jardines almohades del Crucero. Posteriormente, Felipe II abrió sus estancias hacia el exterior para conectarlas con la naturaleza, motivo que convierte hoy este espacio en un enclave "idóneo" para mostrar la obra de Sorolla. Desde las tribunas de la sala, el público podrá ver directamente los jardines reales que inspiraron al artista.

ARQUITECTURA, NATURALEZA Y MEMORIA

"Es una conexión única entre arquitectura y naturaleza. Es también una fusión entre la memoria de Sorolla en el lugar donde creó sus lienzos. Desde el punto de vista cultural tiene un interés enorme porque es un momento muy trascendente para la historia del Alcázar. Aquí pintó y ahora vuelven sus maravillosos lienzos", ha subrayado.

En total, quince lienzos "muy representativos" revivirán la presencia del pintor en Sevilla. De las más de cuarenta obras que creó en el Alcázar, Sorolla conservó personalmente veintidós. De este conjunto, quince viajarán ahora a la ciudad hispalense. "En estas piezas encontramos a un Sorolla que interpreta el Alcázar, que transforma sus jardines en luz, color y reflejos", apunta Fernández Baca.

Los cuadros seleccionados representan principalmente recintos donde el agua --en fuentes, estanques y albercas-- actúa como eje central.

UNA IMAGEN "PROFUNDAMENTE ANDALUZA"

A juicio de Fernández Baca, la selección de lienzos en combinación con el emplazamiento y la selección de luz y color del propio artista ofrece "una imagen profundamente andaluza", en la que conviven tradición islámica, elementos renacentistas y la sensibilidad propia del maestro valenciano.

Entre los espacios más representados figuran el Jardín de las Flores, el Jardín de Troya -- que inspiró parte del diseño del jardín de su casa en Madrid -- y el Estanque de Mercurio, uno que "especialmente interesó al autor". De este último se exhibe, por ejemplo, 'Reflejos de una fuente' (1908), un "ejercicio pictórico extraordinario en el que casi toda la escena se muestra reflejada en el agua, con la escultura de Mercurio como único elemento real visible".

Trasladar la obra de Sorolla a un espacio como el Palacio Gótico ha sido un "reto", dado que se trata de un "monumento extraordinario" de una desafiante altura. Para ello, se ha requerido de un equipo interdisciplinar, integrado por arquitectos, especialistas en conservación y profesionales de difusión, que trabajó para que todos los elementos se integrasen en el entorno y se aclimatasen correctamente, garantizando la estabilidad de los cuadros sin comprometer la esencia del espacio, con su estética gótica y la "impresionante" azulejería.

"LA MEJOR OBRA EN EL MEJOR SITIO"

La experiencia de la exposición está concebida para generar disfrute y contemplación en el espectador, que podrá apreciar en los jardines el colorido y las paletadas de Sorolla en un entorno que "refleja la sensibilidad" del pintor impresionista, combinando técnica e historia.

"Creo que se va a disfrutar plenamente, porque se trata de contemplar la mejor obra en el mejor sitio, con calidad pictórica, monumental y de jardines", afirma el comisario Román Fernández Baca. Además, la muestra incluye fragmentos inéditos de las cartas que Sorolla escribió a Clotilde, recogidos en el catálogo de la exposición.

La muestra cuenta con la colaboración del Museo Sorolla y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Asimismo, ha sido comisariada por Román Fernández-Baca y Enrique Varela, director del Museo Sorolla, y coordinada por Mariano Vergara Utrera.