Strauss y Mahler protagonizan el séptimo concierto sinfónico de la ROSS los días 8 y 9 de enero

Concierto de la ROSS de Año Nuevo - ROSS

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece los días 8 y 9 de enero su Séptimo Concierto Sinfónico de la temporada, titulado 'De voces y despedidas', un programa que transita entre la lírica introspectiva de Richard Strauss y la profundidad existencial de Gustav Mahler. La cita a las 20,00 horas, ambos días, en el Teatro de la Maestranza.

La orquesta contará con la dirección de Lucas Macías, director titular de la ROSS, según ha indicado la entidad en una nota.

El concierto se abre con los Cuatro últimos 'Lieder, TrV 296', de Richard Strauss, una de las obras cumbres del repertorio vocal sinfónico del siglo XX.

En la segunda parte del programa, la ROSS interpreta la 'Sinfonía nº 5 en do sostenido menor' de Gustav Mahler, una de las obras más emblemáticas y complejas del repertorio sinfónico y con la que la orquesta continua su recorrido por el repertorio del gran compositor austriaco a lo largo de la temporada.

El concierto contará con la participación de la soprano Chen Reiss, artista en residencia de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en la presente temporada, que volverá a acompañar a la ROSS unos días después de su interpretación en el Concierto Extraordinario de Año Nuevo.

Como actividad complementaria al programa, el viernes 9 de enero a las 18,00 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de Lucas Macías, dedicada a la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler, en la que el director ofrecerá claves de escucha y contexto sobre una de las partituras más influyentes del sinfonismo moderno, enriqueciendo la experiencia del público en torno a esta obra fundamental.

La conferencia se impartirá en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza y el acceso a la misma es gratuito hasta completar aforo, presentando la entrada del concierto.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la página web oficial de la ROSS.