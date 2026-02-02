La Subdelegación del Gobierno en Sevilla acoge una Oficina Integral de Atención a Víctimas y Familiares

En una imagen de archivo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Integral de Atención a Víctimas y Familiares de Fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, ubicada en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, ya es uno de los organismos que ofrece servicios de apoyo a las personas afectadas por estos siniestros en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, en ella se proporciona información, acompañamiento y asistencia administrativa en los trámites que dependen de la Administración General del Estado relacionados con los accidentes, incluido el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, ha indicado que seguirán trabajando "con rigor, sensibilidad y transparencia para asegurar que todas las personas afectadas reciban la atención que merecen".

Al hilo, ha concretado que cada una de las Oficinas Integrales de Atención a Víctimas y Familiares se han habilitado "para ofrecer un servicio cercano, accesible y especializado", al tiempo que ha apuntado que esta labor incluye la gestión derivada del Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones "para que nadie tenga que afrontar en soledad este proceso".

Tal y como ha indicado la Subdelegación del Gobierno en la ciudad hispalense, en el caso de las personas afectadas, pueden dirigirse a la Oficina Integral de Atención en Sevilla, a través del correo 'oficinaintegral.sevilla@correo.gob.es' o mediante los teléfonos 955 569 139 y 680 122 136, donde recibirán información y apoyo personalizado.

Las oficinas integrales de atención a las víctimas están ubicadas en las ocho subdelegaciones del Gobierno en Andalucía. Asimismo, en el caso de Huelva, tienen un refuerzo especial por ser la provincia que concentra el mayor número de víctimas.

De este modo, los familiares de los fallecidos y las personas lesionadas pueden dirigirse a la subdelegación correspondiente, llamar por teléfono o enviar correo electrónico tanto para realizar sus consultas como para solicitar cita. En el caso de que la persona no pueda desplazarse o tenga dificultades para hacerlo, el servicio de la 'Administración cerca de ti' se desplazará hasta su ubicación. Así, cada una de las personas será atendida siempre por el mismo personal "para garantizar la máxima atención individualizada y ajustada a sus circunstancias personales".

Bajo este contexto, el Real Decreto-ley, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula las ayudas extraordinarias que el Gobierno de España ha acordado por importe de 20 millones de euros, con el fin de "atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas". De esos 20 millones, diez se destinan a ayudas directas y los otros diez restantes, como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, en el marco del seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

En este sentido, se trata de medidas de carácter económico "para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros".

En suma, estas ayudas se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente, puesto que estarán exentas de tributación.

En los casos de fallecimiento, la cuantía a percibir se tratarça de una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro. En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Además, las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

En definitiva, y complementariamente, se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, "sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente".