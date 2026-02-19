Subdelegación del Gobierno en Sevilla habilita una oficina para agilizar el acceso a las ayudas por el temporal

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Lora del Río durante el temporal. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley que activa el paquete de ayudas destinado a paliar los daños provocados por las recientes en Andalucía. Con esta publicación, las medidas entran en vigor de forma inmediata este viernes, 20 de febrero, lo que "permitirá que miles de familias, empresas y administraciones locales se acojan a los distintos mecanismos de apoyo previstos".

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha puesto en marcha la creación de una Oficina de Ayuda y Asistencia destinada a "acelerar todos los procesos derivados de este dispositivo extraordinario de apoyo que ha movilizado más de 7.000 millones de euros", según una nota remitida por la institución.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha subrayado que esta oficina nace "para estar más cerca de quienes peor lo están pasando y garantizar que ninguna ayuda se pierda por falta de información o por la complejidad de los trámites". Toscano ha explicado que este nuevo recurso funcionará como ventanilla única, permitiendo centralizar consultas, acompañar en la tramitación y coordinar la derivación con los distintos ministerios implicados.

La Oficina prestará apoyo en la gestión de las distintas líneas contempladas en el Real Decreto-ley, entre ellas: compensaciones a personas desalojadas, ayudas por daños en viviendas, enseres, establecimientos, infraestructuras municipales, así como medidas fiscales, laborales y de apoyo a autónomos y empresas afectadas.

Además del asesoramiento individualizado, la oficina ofrecerá asistencia técnica a los ayuntamientos para facilitar el acceso a ayudas destinadas a actuaciones urgentes, reparación de infraestructuras y reconstrucción municipal.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno ha anunciado que convocará a todos los alcaldes de la provincia a una reunión informativa en la que se explicarán "de forma detallada los cauces oficiales para solicitar las ayudas, la documentación requerida y el procedimiento práctico para tramitar cada tipo de apoyo".

"El objetivo es reforzar la coordinación institucional y asegurar que cada municipio pueda acceder con rapidez y claridad a las medidas habilitadas por el Gobierno", ha indicado en una nota.

Toscano ha señalado que esta reunión será "clave para que todos los ayuntamientos dispongan de información precisa y homogénea, evitando retrasos y garantizando que las ayudas lleguen a cada rincón de la provincia con la mayor agilidad posible".