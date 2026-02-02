El subdelegado del Gobierno en Sevilla apunta que ampliación permiso de nacimiento benefició a 22.592 padres en 2025

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado "muy positivamente" el aumento de prestaciones por nacimiento y cuidado del menor tramitadas por la Seguridad Social en 2025 respecto al año anterior, un repunte "que responde a la ampliación del permiso hasta las 19 semanas que aprobó el Gobierno de España el pasado año", en una medida que, según ha señalado, ya está teniendo un "impacto significativo" entre las familias sevillanas, con más de 22.500 madres o padres beneficiados, según reflejan los datos recopilados durante 2025.

En una nota remitida a los medios, han precisado que, en total, han sido 22.592 madres y padres de la provincia de Sevillla quienes se beneficiaron de esta prestación, cuya duración media alcanzó los 111,39 días, situándose ligeramente por encima de la media nacional (110,98 días).

Por su parte, Toscano ha apuntado que esta evolución demuestra "el compromiso del Gobierno con la conciliación y la igualdad", así como "la confianza de las familias sevillanas en un sistema de protección que continúa reforzándose".

En esta línea, el subdelegado del Gobierno ha concretado que los datos hispalenses "confirman la consolidación de un permiso que avanza hacia la corresponsabilidad real". En la provincia, el número de procesos tramitados se distribuye "prácticamente por igual entre mujeres y hombres", con 11.079 prestaciones concedidas a madres y 11.513 a padres durante 2025.

Según ha apostillado la subdelegación del Gobierno en Sevilla, esta tendencia evidencia un "acercamiento progresivo al reparto equitativo del tiempo de cuidado", en aras de cumplir un "objetivo estratégico" de las políticas públicas en materia de igualdad. Además, la duración media del permiso entre mujeres fue de 112,89 días, mientras que entre los hombres alcanzó los 109,95 días, lo que supone "apenas tres días de diferencia y confirma la reducción de brechas respecto al año anterior".

En este sentido, en el análisis detallado de la distribución interna de los permisos, se observa que los procesos relativos al primer progenitor --habitualmente la madre-- sumaron 10.993 trámites en la provincia, con una duración media de 112,92 días. Por su parte, los correspondientes al segundo progenitor alcanzaron los 11.599 procesos, con un promedio de 109,95 días, cifra que prácticamente iguala el comportamiento nacional.

Por otro lado, la Seguridad Social también tramitó 202 prestaciones en familias monoparentales, que presentaron una duración media superior, de 133,32 días, resultado de la ampliación específica del permiso para estos hogares, que alcanzan ya hasta 32 semanas.

En su valoración, Toscano ha afirmado que esta ampliación aprobada por el Gobierno de España representa "un gran avance para las familias sevillanas, que ahora pueden organizar el cuidado de los hijos con mayor flexibilidad y seguridad, haciendo compatibles las responsabilidades laborales y personales en un periodo crucial".

En relación, la ampliación del permiso elevó su duración general de 16 a 19 semanas, que atribuye 17 semanas intransferibles a cada progenitor, además de que permite disfrutar de dos semanas adicionales de permiso hasta que el menor cumpla los ocho años. Esta medida también amplía las coberturas de las familias monoparentales hasta las 28 semanas iniciales y añade cuatro semanas adicionales. Al hilo, Toscano ha indicado que este derecho puede solicitarse con carácter retroactivo para nacimientos desde el 2 de agosto de 2024 y que está plenamente operativo desde el 1 de enero de 2026.

En suma, en 2025, la Seguridad Social tramitó en España 524.714 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, un 11,1 por ciento más que el año anterior, con 241.903 procesos correspondientes al primer progenitor y 282.811 al segundo, "lo que confirma la creciente implicación de los padres en el reparto del cuidado". El gasto total ascendió a 3.880,8 millones de euros --un incremento del 7,4 por ciento-- y el tiempo medio de tramitación se mantuvo en solo ocho días, reflejo de la eficiencia del sistema. Andalucía volvió a situarse como la comunidad autónoma con mayor número de prestaciones, con 97.224 procesos registrados.