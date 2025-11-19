Subida de tarifa en taxis y horas extras de la Policía marcan el primer Pleno de Sevilla de Carmen Tena como concejala

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subida en el precio de la tarifa de los taxis y el reconocimiento de las horas extras y la productividad de los agentes de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios van a ser los temas centrales del Pleno Ordinario que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla.

Según el orden del día consultado por Europa Press, la sesión comienza con la toma de posesión de Carmen Tena Aguilar como nueva concejala del Consistorio tras la marcha de la hasta entonces edil de esta área, Silvia Pozo, a la Delegación Territorial de Salud. Tena era la siguiente en la lista de candidatos del PP con la que esta formación política concurrió a los comicios de mayo de 2023.

El Pleno someterá a votación de la propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi que recoge la subida de las tarifas del servicio. El acuerdo contempla un alza del 5% en la tarifa que se aplica en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas; de un 3,5% en el resto de tramos, Semana Santa y Feria, y precios especiales para el lunes de Pescaíto o para ir a la prisión Sevilla I y a la factoría de Heineken, en estos últimos desplazamientos el suplemento es de 5,81 euros.

Aparte de los diferentes tramos tarifarios, la propuesta recoge señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos --hasta un máximo de cuatro--, excluido equipaje de mano --cuando no supere los 50x4x20cm--, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,57 euros más que los se paga en la actualidad.

RECONOCIMIENTO DE LAS HORAS EXTRAS EN PLENA NEGOCIACIÓN POR EL PLAN DE NAVIDAD

Uno de los puntos más destacados del Pleno es el reconocimiento de crédito por abono de productividad, gratificaciones por servicios extraordinarios y otros conceptos incluidos en el calendario de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Este reconocimiento supone un montante de casi cinco millones de euros.

Esta decisión llega en plena tensión entre gobierno municipal y los sindicatos policiales acerca del plan de navidad para los agentes de la Policía Local. Ambas partes han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas, ninguna de ellas con un acuerdo debido al rechazo de las entidades sindicales a las propuestas del Consistorio.

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha anunciado este martes que emprenderá acciones judiciales contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el Plan de Navidad.

En paralelo, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el Consistorio no ha fijado un nuevo encuentro y ha abierto la posibilidad de "estudiar la vía jurídica" llevando la propuesta a pleno, algo que las entidades califican como "una imposición".

Durante el Pleno también se va a abordar el reconocimiento de crédito por gastos de locomoción del servicio a empleados públicos adscritos al Servicio de Consumo, correspondientes a los años 2023 y 2024. Asimismo, también se va a someter a votación el conocimiento de crédito por prestación de servicios del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

APROBACIÓN DE LA REFORMA DEL PASEO DE LA O Y LOS MICROPARKINGS

En materia de urbanismo, el Pleno va a someter a votación la actualización del proyecto de reforma de la conexión del Paseo de la O con la calle Betis.

La propuesta de mejora plantea la recualificación general de este paseo junto al río, comprendido entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares hasta la base del puente de Triana. La intención es que se pueda "caminar sin interrupción de un espacio a otro" contando para ello con mejoras en el pavimentos, mayor dotación de árboles, mejoras en la iluminación e instalación de bancos, fuentes y aparca bicicletas.

El proyecto tiene un coste de 1.020.756,96 euros, de los cuales el 52,39% corresponden al Ayuntamiento de Sevilla y el 47,61% a la Consejería de Fomento.

Por otro lado, el Pleno municipal debe aprobar el cambio de calificación de los tramos de subsuelo para continuar con los trabajos de seis microparkings previstos en los barrios de El Porvenir y Los Remedios.

El orden del día también recoge una votación para la incorporación del Ayuntamiento de Sevilla en la Academia de Cine Europea (EFA). Una petición que llega una semana después del Festival de Cine Europeo que ha acogido la ciudad.

PREGUNTAS SOBRE LA PARCELA DE HIGUERÓN

Tanto el Grupo Municipal Socialista como Vox van a presentar dos preguntas sobre una parcela en Higuerón Norte. El PSOE lo hace en relación a la reducción del precio de licitación de la parcela Q4 de Higuerón Norte, mientras que Vox cuestiona sobre la enajenación del suelo de uso terciario situado en la zona.

La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo, de forma provisional a un trabajador de esta entidad pública tras tener acceso a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el proceso de enajenación, mediante subasta pública, de unos terrenos ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en el caso de la parcela municipal investigada por la UCO de la Guardia Civil, adelantado por Abc, después de que el pasado 15 de octubre el Juzgado de Instrucción número 10 levantara el secreto de las actuaciones.

Por otro lado, el grupo Con Podemos-IU preguntará al alcalde José Luis Sanz sobre la cobertura de las vacantes del personal de limpieza en los Colegios Públicos.

En cuanto a las propuestas de los grupos, se van a someter a votación una del PSOE relativa a la situación general de la Barriada La Negrilla, dos de Vox sobre el rechazo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la creación de un Plan Local de Inundaciones, y dos de Con Podemos-IU acerca del cumplimiento de la ley Estatal y Andaluza de Memoria Democrática y de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

Por último, en las preguntas ciudadanas se recoge una cuestión sobre los daños en el Distrito Cerro-Amate por las últimas lluvias, la reurbanización integral en la Barriada Santa María, el viario y los espacios públicos de la Barriada Nuestra Señora del Águila y sobre el uso de prácticas que "bloquean y distorsionan" el acceso a las entradas del Real Alcázar.