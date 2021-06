El SUP avisa de hasta 230 vehículos depositados en Blas Infante y una colonia felina y pide medidas

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha avisado este viernes de que las instalaciones policiales del número 12 de la avenida de Blas Infante acumulan 150 coches y 80 motos tras ser intervenidos estos vehículos, así como una colonia felina.

El sindicato ha expuesto en un comunicado que viene denunciando "desde hace años la problemática de los vehículos intervenidos" y depositados en su central de la avenida de Blas Infante, "sin que hasta la fecha se le haya dado una solución", hasta el punto de que "cualquier persona que entre y vea las instalaciones no sabe bien si está en unas dependencias policiales o en una chatarrería".

"En estos momentos puede haber unos 150 coches, 80 motos y 15 bicicletas, en su mayoría son lo que la ley denomina 'residuos sólidos urbanos', a lo que se añade el peligro que supone el hecho de que contengan aceites y combustibles", avisa el sindicato sobre la acumulación de vehículos intervenidos en estas instalaciones.

A ello se agrega, según el SUP, que "se ha instalado" en el recinto una comunidad felina, con lo que los gatos "campan a sus anchas por todas las instalaciones, pudiendo verlos dentro de los edificios y de los despachos prácticamente a diario".

Ante estas incidencias, según el sindicato, la Secretaría General de la Policía Habría replicado que se trata de "una colonia felina controlada" y que "no se les puede echar, lo que significa que hay alguien que se encarga de alimentarlos y darles de beber cada día en el mismo sitio y a la misma hora, así como de que estén vacunados y esterilizados, si bien se siguen observando nuevas camadas".

"Esta imagen no deja en muy buen lugar desde luego ni a la institución ni a sus integrantes, pero el mayor problema no es éste, si no el de la higiene, amén de los olores que dejan los excrementos y la orina de los gatos", indica el SUP, avisando de que además el servicio de limpieza se ha reducido de 12 a cinco efectivos.