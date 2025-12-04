Suspendida la posible compra de Cartuja Pickman de Sevilla por falta de información sobre las deudas a Seguridad Social

Archivo - Imágenes actuales de la fábrica de cerámicas de La Cartuja Pickman. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Sevilla ha suspendido este jueves el plazo de presentación de ofertas para la posible compra de la marca Cartuja Pickamn hasta que se tenga la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa. El plazo finalizaba este jueves tras la petición de la Administración Concursal de "aligerar plazos" para resolver la situación "antes de final de año".

Según el escrito consultado por Europa Press, la suspensión se acuerda "hasta la presentación de la documentación por parte de la Inspección de Trabajo sobre el pasivo de cada uno de los trabajadores que asumirían los oferentes".

Por su parte, el secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha asegurado que esta decisión "supone un revés" y ha indicado que espera "no afecte a las posibles ofertas" interesadas en la compra de la fábrica. "Los trabajadores de Cartuja no queremos estar cobrando el desempleo, lo que queremos es estar fabricando losas", ha afirmado.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago". La fábrica está cerrada y los 34 trabajadores de La Cartuja Pickman, se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que finaliza el próximo 31 de diciembre.

Según las cifras entregadas al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta actualmente con activos por valor de 541.246 euros. El documento también recoge que la compañía tiene más de 117.000 piezas en existencias.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado sendas declaraciones institucionales en las que han pedido adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Ambas instituciones han destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

En paralelo, Facua Sevilla indicaba hace un mes que algunos afectados por pedidos no entregados tras la disolución de La Cartuja Pickman han presentado denuncias por fraude a la autoridad judicial. Supuestamente "continuaron vendiendo productos por internet a través de su página web a sabiendas de que no iban a poder cumplir", ya que la fábrica dejó de fabricar el pasado 31 de julio y la plantilla de trabajadores entró en un ERTE el 28 de agosto.