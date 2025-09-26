Teatro Alameda de Sevilla presenta su temporada con 176 funciones e incorporación al Circuito Estatal de Artes Escénicas

Publicado: viernes, 26 septiembre 2025 14:30

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este viernes la temporada 2025-26 del Teatro Municipal Alameda, un espacio especializado en las artes escénicas para la infancia y la juventud que es referente a nivel nacional y que, además, abre sus puertas a propuestas dirigidas al público juvenil y adulto.

La nueva programación contempla 176 funciones de 108 espectáculos, entre los que se incluyen actividades propias, colaboraciones con festivales locales y proyectos compartidos con otras delegaciones municipales, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el Teatro Alameda es un "símbol"o de la apuesta de Sevilla "por la cultura inclusiva, plural y diversa". La nueva temporada "refuerza nuestro compromiso con la infancia y la juventud, al tiempo que consolida al Alameda como motor cultural del barrio y de la ciudad".

La temporada se estructura en tres ejes principales: público infantil y familiar, público juvenil y público adulto con espíritu joven. Se celebrarán 97 funciones escolares, 25 familiares, 13 para adolescentes y 41 para adultos. Entre las citas destacadas se encuentran el 35º ciclo 'El Teatro y la Escuela', la 33ª Gala Mágica, la 33ª Muestra de Teatro Escolar, el ciclo juvenil #TeatReVes, la participación del SeFF con jóvenes programadores, la Muestra de Teatro Joven y nuevas propuestas de la ESAD.

Además, el Teatro Alameda ha sido incluido este año en el Circuito Estatal de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, organizado junto a ASSITEJ y financiado por el Inaem. Esto permitirá no solo la exhibición de espectáculos, sino también acciones de formación, mediación y desarrollo de audiencias. "Es un reconocimiento a la trayectoria del Alameda y a su papel como referente de las artes escénicas para niños y jóvenes en España", subrayó Moreno.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES

Paralelamente, el teatro continúa mejorando sus instalaciones: el pasado año se renovó el sistema de climatización y en 2025 se han instalado líneas de vida y nuevos motores de escenario. En los próximos meses se acometerá la instalación de un nuevo arco de embocadura con telón, arlequines y guardamalleta, todo homologado conforme a la normativa vigente.

La temporada 2025-26 contará también con grandes citas culturales en el Área Alameda, entre ellas el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), la Gala PECCA, el Festival Circada, el Festival Sevilla Swing y la Feria Internacional del Títere, el festival de títeres más antiguo de España.

"Queremos que el Alameda siga siendo un espacio vivo y abierto, que conecte generaciones y que impulse al sector cultural de Sevilla. Nuestro reto no es solo programar más, sino lograr que cada vez más sevillanos disfruten de esta oferta", afirmó la edil de Cultura.

