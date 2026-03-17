El Teatro Central de Sevilla estrena en España 'Chroniques' de Peeping Tom y presenta 'Vulcano' de Andrea Jiménez

Chroniques de la compañía Peeping Tom - TEATRO CENTRAL

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta este fin de semana dos propuestas escénicas de teatro contemporáneo y danza-teatro.

Según ha indicado el teatro en una nota, la dramaturga y directora Andrea Jiménez pondrá en escena 'Vulcano', un texto de Victoria Szpunberg coproducido con el Centro Dramático Nacional.

Por otro lado, la coreógrafa Gabriela Carrizo, junto a su compañía Peeping Tom, regresa al escenario del coliseo de la Cartuja para presentar en España su nuevo trabajo, 'Chroniques'.

Además, ambas creadoras participarán durante la semana en actividades formativas del programa 'Maneras de hacer'. Las funciones tendrán lugar el viernes y el sábado.

El encuentro entre Andrea Jiménez y Victoria Szpunberg comenzó en 2023 durante la creación de 'Mal de Coraçon' con la Cia. Solitaria en el Teatre Nacional de Catalunya. De ese diálogo y del deseo de explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección surge 'Vulcano', que llega esta semana a la Sala Manuel Llanes con localidades agotadas.

La obra narra la historia de una familia marcada por el incendio ocurrido en el edificio en el que vivía, cuyas causas aún se desconocen. A partir de ese suceso, los personajes tratan de reconstruir lo sucedido para sobreponerse al trauma y continuar avanzando.

Por su parte, Gabriela Carrizo y su compañía Peeping Tom regresan al Teatro Central por décima vez para presentar en España 'Chroniques', un espectáculo para cinco intérpretes que se encuentran atrapados en un laberinto temporal, mutando y colisionando en un intento de desafiar la inmortalidad. Las localidades para esta propuesta también están agotadas.

La pieza transcurre en un vasto paisaje sulfúrico y se despliega en una serie de crónicas que construyen un universo escénico abismal y poético. Durante hora y media, el público asistirá a una intensa metamorfosis corporal en un espacio que desafía la lógica del tiempo y el espacio.

Gabriela Carrizo comparte la dirección artística de Peeping Tom con Franck Chartier desde la fundación de la compañía en el año 2000. Con sede en Bruselas, la formación se ha consolidado como una de las referencias europeas del teatro físico y la danza contemporánea. Su principal seña de identidad es una estética hiperrealista sustentada en escenografías detalladas que crean universos escénicos diseñados para desafiar la lógica del tiempo y el espacio.

'MANERAS DE HACER', FORMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

La programación semanal se completa con dos actividades incluidas en el programa de formación 'Maneras de hacer', en el que creadores que presentan sus proyectos en los espacios escénicos gestionados por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales comparten sus procesos de trabajo con profesionales del sector.

Por un lado, Andrea Jiménez impartirá el taller 'Sacar algo de la nada' el viernes 20 de marzo. Concebido como un espacio de exploración creativa, está dirigido a dramaturgos, directores y creadores escénicos, y propone investigar la conexión con el acto creativo a través de juegos, improvisaciones y distintos disparadores escénicos.

El objetivo es generar piezas individuales y colectivas, textos o gérmenes de nuevos proyectos, favoreciendo un proceso de trabajo que transite entre la dramaturgia y la dirección, entre lo íntimo y lo colectivo, y entre la intuición y el método.

Por su parte, la coreógrafa Gabriela Carrizo ofrecerá una masterclass el sábado 21 de marzo, de 12,30 a 14,00 horas. La sesión, cuyo aforo ya está completo, permitirá a los asistentes conocer su imaginario creativo, sus sistemas de trabajo y su visión de las artes escénicas.

Ambas actividades se enmarcan en el programa de formación impulsado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para acercar a profesionales y estudiantes a los procesos creativos de los artistas que forman parte de la programación del teatro.

SESIONES DE LA FILMOTECA

La sesión del 17 de marzo abordará las relaciones entre escritura y cine con 'La buena letra' (España, 2025), adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes dirigida por la sevillana Celia Rico Clavellino. Ambientada en la posguerra española, la película sitúa su relato en un contexto de silencio y represión, donde el sacrificio y los cuidados intentan suturar una herida colectiva.

Rico visitará la Filmoteca y participará a las 18,30 horas en un encuentro en la cafetería del Teatro Central junto a la periodista Lourdes Palacios, antes de la proyección en sala, que tendrá lugar a las 19,30 horas.

Todas las proyecciones se celebrarán a las 19,30 horas en la sala de la Filmoteca de Andalucía en el Teatro Central de Sevilla. La entrada es gratuita previa reserva en la página web del Teatro Central.