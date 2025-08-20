El Teatro de la Maestranza celebra el I Festival de Ópera de Sevilla con 'Don Giovanni' y el recital de Franco Fagioli

Archivo - Fachada principal del Teatro de la Maestranza. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla programa en esta primera edición del Festival de Ópera de Sevilla, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y su Delegación de Turismo y Cultura, la obra de 'Don Giovanni', de W. A. Mozart, en una producción de la Ópera Köln, y el recital del contratenor Franco Fagioli, figura central del barroco vocal contemporáneo.

"La participación del Teatro de la Maestranza en el Festival de Ópera de Sevilla, con dos propuestas de su propia programación, no solo enriquece la oferta artística de esta primera edición, sino que reafirma nuestro compromiso con los grandes equipamientos culturales de la ciudad", ha señalado delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en una nota.

En este contexto, ha valorado que con este programa desde el Consistorio hispalense quieren que "Sevilla se escuche y se vea en todo el mundo como una ciudad vibrante, capaz de articular propuestas líricas que conjugan excelencia, contemporaneidad y arraigo". "Y el Maestranza es, sin duda, un emblema de esa ambición", ha destacado.

En cuanto a la programación, del 4 al 12 de octubre, el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla ofrecerá cinco funciones de 'Don Giovanni' que se celebrarán a las 20,00 horas los días 4, 8, 10 y 11, y a las 18,00 horas el domingo 12 de octubre. La producción, realizada en colaboración con la Oper Köln, plantea una lectura contemporánea del mito de Don Juan, desde una óptica escénica que actualiza "su ambigüedad moral, su cinismo y su caída".

La dirección escénica corre a cargo de Cecilia Ligorio, reconocida por su trabajo en instituciones como la Bienal de Venecia, el Teatro La Fenice o el Palau de la Música Catalana. Mientras que la dirección musical está en manos del director mexicano Iván López Reynoso, que ha trabajado con orquestas en Europa, América y Asia y ha dirigido más de 50 títulos del repertorio operístico; y de Mariano García Valladares, joven director formado en México.

El rol titular será interpretado alternativamente por Alessio Arduini y Jan Antem. Las sopranos Ekaterina Bakanova --voz habitual en teatros como la Royal Opera House o la Arena de Verona-- y Bryndís Gujónsdóttir serán Donna Anna; Julie Boulianne y Karen Gardeazabal asumirán el papel de Donna Elvira. Completan el reparto artistas como Marco Ciaponi, Pablo Martínez, George Andguladze, Luis López, David Menéndez, Emmanuel Franco, Marina Monzó, Montserrat Seró, Ricardo Seguel y Yoshihiko Miyashita, muchos de ellos con trayectoria en teatros como el Liceu, el Real, Zúrich o Berlín.

La escenografía está firmada por Gregorio Zurla, con vestuario de Vera Pierantoni Giua, iluminación de Andreas Grüter, coreografía de Daisy Ransom Phillips y dramaturgia de Svenja Gottsmann. Participan la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro Teatro de la Maestranza, con la dirección de escena de Íñigo Sampil.

Por otro lado, el 6 de octubre, a las 20,00 horas, el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el recital de Franco Fagioli, primer contratenor en firmar con el sello Deutsche Grammophon, que ha cantado en escenarios como la Ópera de París, La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena, Bayreuth o el Festival de Salzburgo. Además, ha colaborado con agrupaciones como Il Pomo d'Oro, Armonia Atenea o Les Musiciens du Louvre.

En esta ocasión, el artista argentino ofrecerá un programa acompañado al piano por Michele D'Elia, pianista italiano y colaborador habitual de artistas como Cecilia Bartoli. El repertorio estará centrado en obras de compositores como Cavalli, Scarlatti, Cesti, Lotti, Händel, Giacomelli, Mozart, Bellini, Donizetti o Rossini.

"UN FESTIVAL CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA"

En este contexto, Moreno ha explicado que "el festival nace con una vocación profundamente transformadora, no sólo en términos culturales, sino también en su capacidad para generar nuevos públicos, atraer visitantes y activar espacios patrimoniales de un modo respetuoso y creativo".

"La colaboración con instituciones como el Teatro de la Maestranza o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es fundamental para consolidar un ecosistema artístico potente y estable, que proyecte a Sevilla como referente lírico internacional", ha recalcado.

Concebido como un proyecto con vocación de continuidad bienal, en el marco de Sevilla, Ciudad de Ópera, el Festival de Ópera de Sevilla reúne entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre de 2025 una programación que dialoga con el patrimonio artístico, la creación contemporánea y los grandes nombres del panorama vocal actual.

Bajo la dirección artística de Francisco Soriano, el festival articula siete espacios de la ciudad --incluyendo enclaves monumentales, recintos históricos y grandes teatros-- para reforzar el vínculo de Sevilla con la ópera como "parte fundamental de su identidad cultural". "Esta primera edición busca consolidar a la ciudad como destino operístico de primer orden en el calendario europeo", han resaltado desde el Ayuntamiento.

"Este tipo de iniciativas son una muestra tangible del trabajo que venimos impulsando para redefinir la ciudad como escenario de experiencias culturales singulares, con una mirada abierta al futuro pero profundamente conectada a nuestra identidad", ha concluido Moreno, asegurando que desde el Consistorio "se apuesta por una ópera que hable de Sevilla y desde Sevilla, pero que también dialogue con el mundo".