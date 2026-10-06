El Teatro de la Maestranza celebrará el día mundial de la Ópera con la Final del Certamen Nuevas Voces de Sevilla

Archivo - La soprano islandesa Bryndís Gudjonsdóttir recibió su Maestría en Interpretación de Ópera en la Universität Mozarteum Salzburg, summa cum laude en Austria, donde estudió con la profesora Michèle Crider, Alexander von Pfeil y Gernot Sahler. - ASAO. - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza acogerá el próximo domingo 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, la final del XXII Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, concurso internacional de canto organizado por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO) con el objetivo de impulsar la carrera de jóvenes intérpretes líricos.

Según ha detallado el Teatro en una nota de prensa, la final, que comenzará a las 19,00 horas, será de entrada libre hasta completar el aforo, una circunstancia poco habitual en una competición de este rango y que en ediciones anteriores permitió llenar el patio de butacas del coliseo sevillano.

En esta edición, el Mundial de la Ópera, convocado por Opera Europa bajo el lema 'Opera Connects' ('La ópera conecta'), pondrá el foco en el carácter internacional de este arte, capaz de conectar a intérpretes, equipos creativos, producciones, instituciones y públicos más allá de las fronteras, además de que reivindicará el valor cultural y económico de la ópera y su capacidad para generar vínculos entre personas, ciudades y países.

Las invitaciones para asistir a esta gala podrán retirase en las Taquillas del Teatro, en su horario habitual, de manera que los socios de la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera de Sevilla (ASAO) podrán hacerlo desde este miércoles 7 de octubre hasta el martes 13 de octubre, mientras que los abonados al Ciclo de Ópera del Teatro de la Maestranza podrán recoger dos invitaciones, desde el martes 13 de octubre hasta el sábado 17 de octubre 2026 (ambos inclusive). Por su parte, el público en general podrá retirar sus invitaciones a partir del lunes 19 de octubre.

JURADO INTERNACIONAL

El sábado 24 de octubre, los 47 semifinalistas que superaron la fase previa entre el centenar de participantes procedentes de 23 países que han concurrido este año, realizarán audiciones a puerta cerrada ante un jurado internacional presidido por Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza.

Además, formarán parte de este jurado nombres tan prestigiosos como Rino Carrieri, de la Fondazione Paolo Grassi, Christoph Meyer, profesor y ex director de la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf; el director de orquesta Pierangelo Pelucchi, catedrático del Conservatorio Luca Marenzio de Brescia; Marc Busquets, director artístico de la Fundación Victoria de los Ángeles; Jordi Tort, en representación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Al igual que Francisco Soriano, del Festival de Ópera de Sevilla; Fernando Sans, de la revista Ópera Actual, y Beatriz González Calderón, responsable del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Junta de Andalucía. De esta audición saldrán los finalistas que actuarán en la gran final con público en el Maestranza, coincidiendo con el Día Mundial de la Ópera.

La presente edición ha reunido a un centenar de cantantes de entre 18 y 35 años procedentes de 23 países de Europa, Asia y América. Los participantes optarán a premios en metálico y becas de formación, así como a oportunidades profesionales en destacados teatros de ópera europeos.

A lo largo de su trayectoria, el certamen ha contribuido al desarrollo de carreras hoy consolidadas en la escena lírica, entre ellas las de las sopranos Leonor Bonilla y Berna Perles o el barítono Damián del Castillo.