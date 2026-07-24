El Teatro de la Maestranza de Sevilla culmina una temporada "muy positiva" con más de 170 actividades

Uno de los espectáculos ofrecidos sobre el escenario del teatro del Paseo Colón como foto de recurso - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha finalizado la temporada 2025-2026 con un balance "muy positivo", tras un curso en el que ha desarrollado 173 actividades y que ha estado marcado por una programación diversa, la presencia de propuestas de gran interés artístico y una "excelente respuesta del público".

La temporada ha generado, además, una importante repercusión, con más de 2.500 impactos en medios de comunicación, cerca de un millón de visitas a la página web y millones de visualizaciones en sus plataformas digitales, detalla en un comunicado.

La actividad digital del Maestranza refleja igualmente el "creciente interés del público" por sus contenidos y propuestas. Las redes sociales continúan siendo un "espacio fundamental" para la comunicación y la conexión con los espectadores. En X (antes Twitter), el Teatro cuenta con 11.400 seguidores; Facebook alcanza los 48.000 seguidores y supera los 8.580.000 visualizaciones; mientras que Instagram se consolida como uno de los principales canales de interacción, con 62.400 seguidores y más de 12 millones de visualizaciones.

"Estos datos confirman el creciente alcance del Teatro de la Maestranza, tanto en su dimensión artística como en su capacidad para generar comunidad, divulgar la cultura y acercar sus espectáculos a nuevos públicos", añade el comunicado.

El Teatro puso el broche final a la temporada con el musical 'Mamma Mia!' sobre su escenario y fue, además, protagonista de la clausura del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, donde presentó en versión de concierto su producción de 'Aida', cosechando un extraordinario éxito de público y crítica.

Tras este "brillante" cierre, el Maestranza prepara ya el inicio de la Temporada 2026-2027, que comenzará a principios del mes de septiembre, adelantando su apertura respecto a temporadas anteriores. La nueva programación se inaugurará el 2 de septiembre con un acontecimiento de extraordinaria relevancia internacional: la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth ofrecerá el concierto inaugural de su temporada 2026-2027.

Bajo la dirección del maestro Pablo Heras-Casado, una de las figuras más reconocidas de la dirección orquestal internacional y estrechamente vinculado al universo wagneriano, la Orquesta del Festival de Bayreuth ofrecerá un programa dedicado a una selección de los momentos más emblemáticos de 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner, interpretado por tres de los cantantes wagnerianos de referencia en la actualidad.

Este concierto se enmarca dentro del 150º aniversario del Festival de Bayreuth, ya que la Orquesta fue creada en 1876 por iniciativa de Richard Wagner en 1886 y desde ese momento se forma con destacados músicos procedentes de prestigiosas orquestas de Alemania y del extranjero.

Tras este concierto el Maestranza será uno de los escenarios principales de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla.

Durante el periodo estival, el Teatro mantendrá activa la venta online de localidades y abonos para la nueva temporada a través de su página web, permitiendo al público planificar con antelación su regreso al Maestranza y asegurar su asistencia a las grandes citas de la programación 2026-2027.

En su comunicado, el Teatro de la Maestranza agradece la confianza y el apoyo del público, artistas, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación que han hecho posible una temporada tan especial.