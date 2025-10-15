Las técnicas de Cultura de Diputación de Sevilla participan en el proyecto 'Trabajar juntas por las artes escénicas'

Las técnicas de Cultura de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las técnicas del Área de Cultura de las diputaciones andaluzas han participado en una de las jornadas del proyecto 'Trabajar juntos por las Artes Escénicas en Andalucía', organizada en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

El proyecto une a las instituciones provinciales de toda la región junto al Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música en un proyecto donde, a través de una metodología participativa, con un grupo de trabajo motor formado por directores y técnicos responsables de cultura de las instituciones involucradas, encuentros periódicos y propuestas compartidas, se ha articulado una hoja de ruta que pretende servir de marco común para el impulso de políticas culturales más eficaces, descentralizadas y coherentes con las realidades locales.

Este documento no pretende ofrecer soluciones cerradas, sino invitar al diálogo continuo, a la revisión constante y a la consolidación de una alianza institucional en favor de las artes escénicas, tal como señala la Diputación en una nota de prensa.

Al respecto, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha valorado el encuentro como "una oportunidad para aunar fuerzas por el patrimonio artístico con el que cuenta nuestra provincia".