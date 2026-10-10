La tenista sueca Caijsa Hennemann vence en Sevilla en la décima Copa Nadia

La tenista sueca Caijsa Hennemann vence en la décima Copa Nadia de tenis disputada de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sueca Caijsa Hennemann se ha proclamado este sábado campeona de la décima Copa Nadia by JCastillo Seguros, torneo femenino profesional del World Tennis W35 celebrado en el Centro de Tecnificación de Tenis 'Blas Infante' de Sevilla y organizado por la Federación Andaluza de Tenis.

Henneman ha cerrado su participación con una sólida victoria ante la española Ruth Roura por 6-2 y 6-1, en una final en la que ha impuesto su ritmo y ha sabido gestionar los tiempos del partido, según han destacado desde la organización del torneo en una nota.

La jugadora sueca ha dominado el encuentro y ha mostrado un alto nivel de juego, controlando todas las facetas del partido y dificultando las opciones de su rival. Roura, por su parte, pone fin a una gran semana en Sevilla, en la que ha alcanzado la final tras superar exigentes compromisos en las rondas previas.

El primer set comenzó con mucha actividad al resto, hasta el punto de que ninguna de las dos jugadoras logró mantener su servicio en los cuatro primeros juegos. Hennemann fue la primera en consolidar su saque y, con 2-3 en el marcador, consiguió un nuevo 'break' para abrir distancia.

El séptimo juego fue uno de los más disputados de la final, con numerosas ventajas para ambas tenistas, si bien volvió a caer del lado de la sueca, que situó el marcador en 2-5, antes de cerrar la manga por 2-6.

El segundo parcial mantuvo una dinámica similar, con Henneman tomando rápidamente la iniciativa hasta colocarse 4-0. La española encontró dificultades para contrarrestar el juego de su rival, que recurrió también a las dejadas para cambiar los ritmos del partido. La sueca terminó cerrando el set por 6-1, y certificó así su triunfo en la décima edición del torneo.

Caijsa Henneman ha señalado tras el encuentro que había hecho un "gran partido, muy sólida, dominando los tiempos", y que estaba "muy feliz" del título conseguido, por la "gran semana" que había realizado en Sevilla.

Por su parte, Ruth Roura declaraba que la rival había sido superior y que no se había encontrado, intentó llevar la iniciativa y tuvo "más errores de lo normal", pero se quedaba con la "buena semana" que había realizado.

DIEZ EDICIONES DE "COMPROMISO CON EL TENIS FEMENINO"

La Copa Nadia concluye una semana de tenis internacional de "alto nivel", con un cuadro que ha reunido a destacadas jugadoras nacionales e internacionales y encuentros "de gran competitividad desde las primeras rondas hasta la final", según destacan desde la organización a cargo de la Federación Andaluza de Tenis.

Según subrayan en el comunicado, se cumplen diez años de "compromiso con el tenis femenino, de oportunidades para jugadoras de diferentes países y de crecimiento de una competición que, desde Sevilla y Andalucía, se ha consolidado dentro del circuito internacional".

La celebración de esta edición ha contado con el respaldo de las instituciones y entidades patrocinadoras, como la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, JCastillo Seguros, la Real Federación Española de Tenis y la Fundación Cajasol, además de empresas colaboradoras de la Federación Andaluza de Tenis.

La entrega de premios en la final ha contado con la presencia de representantes del ámbito deportivo e institucional, como la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Tenis, Mª Ángeles Bizcocho; el diputado de Deportes de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández; la concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, Mariola Rus; el presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, Alfonso Escribano; el delegado provincial en Sevilla de la Federación Andaluza de Tenis, Jorge Molina; Mercedes Gordillo, madre de Nadia, y Juan Arispón, director del torneo, entre otros asistentes.

Durante la entrega de premios se ha realizado un reconocimiento al equipo arbitral por su labor a lo largo de la competición, y un reconocimiento especial a Mercedes Gordillo, madre de Nadia, cuya memoria da "sentido al torneo".

COPA NADIA INFANTIL

En paralelo a la competición profesional, el torneo ha vuelto a reservar un espacio para el tenis base con la celebración de la Copa Nadia Infantil. La final de esta prueba también se ha disputado durante la jornada de cierre y ha concluido con la victoria de Alba Martínez frente a Carla Sarmiento.

Las finalistas infantiles han compartido protagonismo en la entrega de premios junto a las jugadoras profesionales, "reforzando uno de los valores del torneo, acercar el tenis de alto nivel a las nuevas generaciones y ofrecer a las jóvenes jugadoras referentes y experiencias que contribuyan a su desarrollo deportivo", según se subraya desde la organización de la Copa Nadia.