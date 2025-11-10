Terminan dos días de reflexión y debate acerca del papel del periodismo cultural en La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) ha acogido durante los días 6 y 7 de noviembre el Congreso Nacional de Periodismo Cultural. La iniciativa organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con Diputación de Sevilla, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de Periodistas Culturales 'José María Bernáldez', ha contado con la presencia de una veintena de profesionales y ha homenajeado a la figura de Manuel Chaves Nogales.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, durante las dos jornadas los periodistas han debatido sobre los nuevos desafíos del oficio como la irrupción de la inteligencia artificial, las fake news, la desinformación digital o el papel del periodismo en la crisis democrática contemporánea.

Por su parte, la primera teniente alcalde y delegada de Cultura de la localidad, Raquel Vega, ha hecho un balance "positivo" del congreso y ha destacado que La Rinconada se ha convertido en "el epicentro nacional del debate con los grandes referentes del periodismo cultural en España".

En esta línea, Vega ha indicado que se está trabajando con "agilidad y madurez" para que el municipio sea candidato a Ciudad Creativa ante la Unesco. "A partir de aquí nos emplazamos a seguir profundizando en este congreso para que dé el salto a internacional, siendo un respaldo muy importante para Estación de las Letras", ha destacado.

UNA VEINTENA DE PROFESIONALES

El escritor y editor, Basilio Baltasar, fue el encargado de dar la ponencia inaugural 'Titular y recapitular'. Tras esta ponencia se desarrolló la mesa redonda 'El estado de la cuestión. Hoja de ruta para el futuro: ¿Cómo contamos la cultura?', moderada por la escritora, periodista y coordinadora del Congreso, Eva Díaz Pérez, y que ha contado con el periodista de RTVE y escritor, Carlos del Amor, y el propio Baltasar. Ambos han hablado de diferenciar periodismo cultural de promoción cultural.

El primer día finalizó con la mesa 'El ruido digital: aprender a distinguir las voces de los ecos', moderada por la periodista y escritora, miembro del Consejo de RTVE, Mercedes de Pablos, con la participación de Fernando Navarro, redactor cultural especializado en música y colaborador de El País Semanal y diferentes medios; y María Jesús Espinosa de los Monteros, miembro del consejo rector del Premio Gabo, confundadora de elextrarradio.com y colaboradora habitual de El País y la Cadena Ser.

El segundo día de congreso contó con la mesa 'Narrando distopías. Fake news: cómo luchar desde la cultura contra la batalla de la mentira' con Karina Sainz Borgo, periodista especializada en cultura en ABC y escritora; Winston Manrique Sabogal, periodista, fundador y director de WMagazín y Amalia Bulnes, periodista y asesora de comunicación cultural.

Posteriormente con la mesa 'Periodismo cultural en nuevos soportes. La Inteligencia Artificial: ¿una oportunidad o una enemiga?' con Joaquín Pérez Azaústre escritor y periodista; David Felipe Arranz, especializado en cine y literatura, dirige el programa radiofónico 'El marcapáginas' y Manuel Pedraz, periodista y presidente de Presidente de la Asociación de Periodistas Culturales 'José María Bernáldez', que ha conducido el encuentro. A continuación, la tertulia 'España, siglo XXI. ¿Tiempo de información o tiempo para la propaganda?' con el escritor Alejandro Luque, Anna María Iglesias, filóloga, periodista cultural y lectora profesional para editoriales y Marta Carrasco, periodista cultural, crítica de danza.

La última de las mesas se ha titulado 'La crisis democrática o el descrédito del periodismo'*y ha contado con Jesús Marchamalo que ha desarrollado gran parte de su carrera en Radio Nacional de España y RTVE, Guillermo Busutil, periodista, escritor y gestor cultural, crítico de arte en el suplemento Cultura's de La Vanguardia y María Iglesias, columnista y reportera de elDiario.es y escritora.

El Congreso finalizó con la ponencia de clausura a cargo de Jesús Vigorra, periodista cultural de Canal Sur, Premio Andalucía de Periodismo, que trazó una defensa "apasionada de la lectura, la memoria cultural y el periodismo cultural".

Durante el Congreso, además, se han desarrollado mesas sectoriales sobre gestión cultural en disciplinas como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. Asimismo, se han presentado los Cuadernos Didácticos sobre la figura de Chaves Nogales que han sido realizado por la escritora, periodista y también coordinadora del Congreso, Eva Díaz Pérez. Cuadernos que serán trabajados en los centros educativos del municipio para ahondar en la figura del periodista y escritor.