Tom Martín Benítez aboga en los cursos de la UPO por la "honrada subjetividad" del periodista al trasladar la realidad

CARMONA (SEVILLA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Tom Martín Benítez ha asegurado que "la objetividad no existe", recalcando que "lo más que se le puede pedir a un periodista es una honrada subjetividad", ya que "la realidad se traslada de formas determinadas". Así, ha puesto de relieve la importancia de "dar datos, que no se pueden poner en entredicho, para contar las cosas tal y como son".

Así se ha manifestado Martín Benítez en una entrevista a Europa Press con motivo de los Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide (UPO), está celebrando en su sede de Carmona, en Sevilla. En concreto, el comunicador dirige el curso 'Hablar en público: claves para una comunicación eficaz. Curso Práctico para formación de portavoces', inaugurado este miércoles.

El periodista ha afirmado que al comunicar es necesario que "haya una armonía entre las ideas, la estructura de esas ideas, elegir las palabras, decirlas de una forma adecuada para que lleguen y con una expresión corporal y una comunicación no verbal que ayude a todo ese proceso", señalando que "el mejor comunicador es la mejor persona y la que dedica más tiempo a tener más cosas que decir".

"Todos sabemos hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es hablar en público y comunicar", ha remarcado, subrayando que "hablar en público significa que hay que saber primero preparar lo que quieres decir teniendo en cuenta una estructura y hacerlo de una forma correcta y eficiente, controlando el lenguaje no verbal", ya que "no comunicamos solo a través de la palabra que es uno de nuestros recursos, sino que hablamos también con gestos, con emociones".

En esta línea, ha puesto de relieve que, al hablar en público "hay que prepararnos, tener algo que decir, y buscar cómo decirlo de la forma más sencilla posible". "El mejor comunicador no es el que está continuamente haciendo intervenciones, sino el que está enriqueciéndose por dentro para luego comunicar lo que tiene", ha apostillado.

MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO

Sobre el miedo a hablar en público, ha subrayado que "cada uno tiene un carácter y mientras hay personas que no tienen esa facilidad, a veces ocurre lo contrario, que se nace con disposición y una capacidad de comunicación y de entenderse con los demás", precisando que "todo se puede entrenar y es susceptible de mejorar sacando a la persona que cada uno lleva dentro, sacando posibilidades y habilidades que no utiliza porque no se lo ha planteado antes o porque no lo ha necesitado".

"Después hay que pulir esas capacidades, entrenarlas y mejorarlas para que se saque la pasión por hablar y por enamorar al público con la palabra. Una vez conseguida esa habilidad, hay que adaptarlo a la personalidad con la habilidad que se tenía pero que se ha desarrollado", ha añadido.

Sobre la profesión periodística en la actualidad, Martín Benítez ha señalado que "cuando una persona hace una declaración ante los periodistas, debe ser consciente de que quien está escuchándole va a hacer un resumen de lo que está diciendo y si tú puedes ser claro, conciso y llegar de una manera clara con el mensaje que quieres dar, debes pulir lo que quieres decir para que llegue mucho mejor, incluso le facilitas el trabajo al periodista".

"Si piensas lo que vas a decir, dirás lo que has pensado, pero si te lanzas a hablar terminarás hablando sin ningún control. Por tanto, hay que controlar el mensaje que quieres dar, y darlo de una manera correcta y dejarle al periodista si es de interpretación, la interpretación que es libre. Pero los datos y el mensaje deben llegue claramente", ha detallado.

Martín Benítez ha concluido haciendo hincapié en la radio y del podcast, asegurando que este último "no va a ser capaz de romper la estrella de la radio". "Tenemos una radio de una calidad extraordinaria, de un concepto de servicio público, de acompañamiento, de novedad continua y de saber que, si está pasando algo, enciendes la radio y sale la vida", ha aseverado.